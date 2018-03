Nuova Ford Mustang, ancora più veloce e tecnologica

Ford presenta la nuova Mustang per il mercato europeo, con un nuovo elegante design, motori e sospensioni aggiornati, tecnologie di assistenza alla guida innovative e molte inedite possibilità di personalizzazione per l'iconica hero car dell'Ovale Blu. La nuova pony car offrirà motori più potenti, tecnologie avanzate e il suo stile inconfondibile per gli appassionati europei dell'iconica hero car.

Lo stile più aerodinamico è sottolineato dai fari a LED con linee più definite, dalle nuove tonalità per gli esterni e le finiture dei cerchi in lega. Gli interni ridisegnati offrono materiali morbidi al tatto e dettagli in alluminio. La versione aggiornata del motore V8 5.0 da 450 CV e 529 Nm di coppia è stato ulteriormente aggiornato, per offrire piu' potenza e una gamma di giri piu' alta, rispetto al passato. La potenza massima di 450CV è supportata dall'introduzione del nuovo sistema multi-iniezione diretta, ad alta pressione, che ne aumenta il rendimento a ogni regime motore e che, in abbinamento alla trasmissione automatica a 10 rapporti, ha consumi di 12.1/100 km ed emissioni di CO2 pari a 270 g/km. La nuova Mustang con motore 2.3 EcoBoost è in grado di sprigionare 290CV e 440 Nm di coppia, con consumi pari a 9.0 l/100km ed emissioni di CO2 di 199 g/km, se abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. Inoltre, la funzione 'overboost' che, alla richiesta di massima potenza del guidatore, aumenta per un periodo limitato la pressione del turbocompressore, in modo da fornire ulteriore coppia motrice, garantisce una risposta immediata e un'esperienza di guida entusiasmante.

Entrambi i motori possono essere equipaggiati con la trasmissione manuale a 6 o quella automatica da 10 rapporti che, testata per oltre 6 milioni di chilometri, offre maggiore efficienza, grazie all'architettura a basso attrito e allo Start&Stop. Il nuovo cambio a 10 rapporti permette un incremento dell'efficienza e dell'accelerazione. La centralina di controllo elettronico del cambio adatta le caratteristiche del sistema in base alle diverse modalità di guida selezionabili (Drive Modes). Inoltre, il sistema di selezione marcia adattativo, consente alla trasmissione di adeguarsi in tempo reale alle condizioni stradali, per selezionare la marcia giusta in qualsiasi situazione.

I paddle al volante garantiscono al guidatore il massimo del controllo. Le sospensioni adattive MagneRide e le funzioni Drive Modes, che ora includono anche la modalità personalizzabile My Mode, ne accrescono il piacere di guida. La nuova tecnologia di regolazione del sound dello scarico (Active Valve Performance Exhaust) offre l'innovativa modalità Good Neighbour. Le tecnologie di assistenza alla guida disponibili, annoverano il dispositivo di frenata automatica d'emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection), il mantenimento della corsia di marcia (Lane Keeping Aid) e un quadro strumenti digitale LCD da 12 pollici, personalizzabile che consente di visualizzare le informazioni necessarie sulla base delle diverse modalità di guida, come accade a bordo della super car Ford GT, permettendo al guidatore, in base alla modalità scelta, di ottenere il massimo delle performance da ogni esperienza, al volante. Il quadro strumenti è in grado di riconfigurarsi automaticamente in base alla modalità di guida e il conducente potrà scegliere di visualizzare le informazioni in 7 diverse colorazioni.

La nuova Mustang definirà nuovi standard di connettività, intrattenimento e comunicazione grazie al SYNC 3, il sistema di connettività e comandi vocali Ford che permette di gestire smartphone, sistema audio, navigatore e funzioni del climatizzatore e si avvale di un nuovo touch-screen capacitivo da 8 pollici, piu' veloce e reattivo, con funzione pinch & swipe. Il sistema di intrattenimento e comandi vocali SYNC 3 è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.