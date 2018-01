Honda Civic diesel, ecco il capolavoro giapponese

Debuttare con un nuovo motore diesel in questo periodo dove si parla solo di emissioni ed elettrico sarebbe impensabile per chiunque. Eppure i giapponesi non demordono. Anzi danno il meglio di loro per non rinunciare ad una buona fetta di mercato - soprattutto in Italia - che da qui al 2021 in Europa continuerà ad assestarsi sul 34% del totale delle vendite (dal 45% del 2017). Ed ecco così che Civic, la quarta vettura più venduta al mondo, mette in tavola tutte le carte in regola per soddisfare ogni tipo di cliente. Lo avreste mai detto?

Un motore da record: il segreto

Il 1.6 litri i-DTEC è uno dei primi motori a essere ufficialmente testato secondo la procedura Emissioni Reali di Guida (RDE), per convalidare i livelli di NOx e di emissione del particolato. Un consumo dichiarato dalla Casa che arriva a 27km/l, con emissioni che da 94 gr passano a 93 g di co2 al km, 91 per la versione sedan: numeri già pronti per passare le severe normative che verranno predisposte dal 2019.

Il segreto? I giapponesi hanno migliorato le emissioni di particolato Nox, ottimizzando la turbina e la temperatura di combustione, poi hanno utilizzando metalli nobili per il filtro antiparticolato aumentando la superficie attiva del 23%; inoltre, hanno usato pistoni in acciaio in grado di mantenere il calore. Con un sistema di finitura a platou, infine, gli ingegneri sono stati in grado di ridurre al massimo l’attrito e migliorare l’efficienza senza inutile perdite di energia.

Al volante

Alla guida Honda Civic 1.6 i-DTEC conferma tutte le qualità delle versioni a benzina: il rollio è quasi assente e lo sterzo è preciso. L’auto, diretta e facilmente manovrabile, mostra reazioni sincere rendendosi docile e divertente all’occorrenza, ma non per questo con meno comfort o spazio a bordo: i 120 CV con 300 Nm di coppia a 2.000 giri/min del quattro cilindri a gasolio sono vispi, tanto da scattare in 9,8 secondi da “0-100” e raggiungere 201 km/h di velocità massima. Nel contempo, la decima generazione regala dimensioni maggiorate che consentono un bagagliaio di 519 litri (versione sedan) e la possibilità di ospitare 5 persone a bordo.

Non per ultimo, la tecnologia. Questa Honda Civic è la più sofisticata di sempre con un pacchetto completo di dotazioni per la sicurezza che comprende la frenata che riduce l’impatto, la segnalazione di collisione e del cambio di corsia involontario, il controllo della velocità di crociera, il sistema di informazioni sui veicoli nell’angolo cieco, il VSA (controllo della stabilità del veicolo) con la trazione e il sistema TPMS (Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici).

Prezzi

Il prezzo di Honda Civic con 1.6 I-DTEC in allestimento comfort è 23.900 euro, con una differenza rispetto alla versione benzina di 1.400 euro. L’allestimento executive arriva a 28.900 euro