Nuova Hyundai i10: la city-car che pensa in grande proposta con un'imperdibile offerta lancio

Nuova i10, la nuova citycar compatta Hyundai, fa il suo debutto in Italia ampliando la gamma dei nuovi modelli del brand, una delle più giovani del mercato.

Un’auto concreta e dal grande valore, caratterizzata da una doppia anima: quella giovanile e pratica - che si rifà a una delle caratteristiche più amate delle precedenti generazioni, vendute in 145.000 unità in Italia a partire dal lancio nel 2008 - a cui si aggiunge quella fortemente tecnologica, con il più completo pacchetto di connettività e sicurezza attiva del segmento delle city-car compatte, grazie ai sistemi della famiglia Hyundai SmartSense.

Design giovanile e dinamico

Progettata, sviluppata e costruita in Europa, Nuova Hyundai i10 sfoggia un design giovanile e dinamico, caratterizzato dal contrasto tra superfici morbide e linee affilate. Il carattere della vettura risalta ancor di più grazie alla minore altezza e alla carrozzeria più larga, mentre l’ampia calandra anteriore, nella quale sono incorporate le luci diurne a LED tonde, ne esprime la personalità sportiva. I clienti di i10 possono inoltre scegliere tra 10 colori diversi per la carrozzeria, oltre al tetto a contrasto, nero o rosso. Il tetto rosso rappresenta un’assoluta novità per la gamma Hyundai e un’ulteriore possibilità di personalizzazione non comune nel segmento.

Interni pratici e spaziosi

Anche gli interni, disponibili in tre diverse colorazioni a seconda della versione, denotano una personalità giovane, che si affianca ad una grande praticità e una maggiore ampiezza grazie al disegno delle bocchette dell’aria che si estende alle portiere. Il pannello decorativo al centro della plancia (a seconda delle versioni) è caratterizzato da una grafica 3D a nido d’ape, che si ripresenta nei pannelli delle portiere.

Grazie al passo di proporzioni superiori, i passeggeri di Nuova Hyundai i10 godono di una maggiore abitabilità, e il versatile bagagliaio vanta un volume di 252 litri, tra i migliori del segmento.

Connettività al top

In termini di connettività, Nuova Hyundai i10 offre un pacchetto di sistemi di connettività senza rivali tra le city car: tutte le funzioni sono integrate nello schermo touchscreen da 8", il più grande della categoria. Hyundai rende disponibile anche la propria piattaforma Connected Car: con la connettività che gioca un ruolo essenziale nella mobilità moderna, il sistema Bluelink di Hyundai offre comfort, sicurezza e praticità di guida – controllando tutto tramite un’app. I LIVE Services di Hyundai, che offrono informazioni su meteo, traffico e autovelox sempre aggiornate, sono inoltre offerti in abbonamento gratuito per i primi 5 anni ai clienti che sceglieranno il sistema di navigazione.

Consumi contenuti

Nuova Hyundai i10 è disponibile con la motorizzazione benzina 1.0 MPI a tre cilindri (67 CV), ordinabile con il cambio manuale a 5 marce o un cambio manuale automatizzato (AMT), sempre a 5 marce, che grazie al peso contenuto risulta più efficiente di un tradizionale cambio automatico. Inoltre, il sistema Idle Stop & Go (ISG) è di serie su tutte le versioni e contribuisce a limitare consumi ed emissioni di CO2 aumentando l’efficienza.

La versione di ingresso di Nuova Hyundai i10 è inoltre disponibile con ECO Pack, che include rapporti di cambiata rivisti, per un’efficienza e un’attenzione all’ambiente ancora maggiore.

Nuova Hyundai i10: l'offerta lancio da 99€ al mese

Grazie alla speciale offerta lancio, Nuova Hyundai i10 1.0 MPI 67 CV nella ricca versione Tech con Multimedia System da 8" e Bluetooth è proposta - anche senza permuta o rottamazione - con quote mensili da 99 euro e un anticipo di 3.700 euro. Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus Gold (TAN 3,99% – TAEG 5,98%), Nuova Hyundai i10 1.0 Tech è disponibile a 12.300 euro rispetto al prezzo di listino di 15.000 euro per un vantaggio cliente di 2.700 euro: dopo tre anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.

La versione Tech, con l’aggiunta del Connect Pack, presenta un equipaggiamento completo che include, tra le altre cose, cerchi in lega da 15", luci diurne e di posizione a LED, climatizzatore e Multimedia System con touchscreen da 8" con connettività Apple CarPlayTM e Android AutoTM e Bluetooth® con riconoscimento vocale. Molto completo anche in termini di sicurezza, l’allestimento include i sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense come la Frenata Automatica di Emergenza con riconoscimento veicoli e pedoni, il Mantenimento Attivo della Corsia, la Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti (HBA) e il Rilevamento della Stanchezza del Conducente, tutti presenti di serie fin dalla versione d’ingresso.

Per dare l’opportunità ai clienti di provare la Nuova i10, come anche gli altri modelli della gamma Hyundai, è in programma un porte aperte: l’appuntamento con l’open weekend presso gli showroom Hyundai di tutta Italia è per sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020.