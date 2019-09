Nuova Hyundai i10 pronta alla rivoluzione nel segmento delle city-car

Hyundai ha svelato la Nuova Hyundai i10 in vista del lancio ufficiale che si terrà al Salone di Francoforte (IAA) 2019. Il più recente modello della famiglia “i” del brand si caratterizza per il design dinamico e per la ricca dotazione in termini di sistemi di sicurezza e connettività.

A partire dalla sua prima introduzione sul mercato europeo nel 2008, i10 ha rappresentato un vero successo per il brand nel continente. Come il modello precedente, Nuova Hyundai i10 è progettata, sviluppata e costruita in Europa.

Il design esterno riflette il suo spirito giovanile mantenendo il massimo di accessibilità e comfort – un’alleata perfetta per la vita di tutti i giorni, grazie anche a uno dei più completi pacchetti di sicurezza attiva della categoria.

“La i10 è sempre stata uno dei nostri driver di successo, nonché di crescita, in Europa, e dimostriamo il nostro impegno nei confronti dei clienti che ricercano una city-car introducendo questa versione completamente nuova” – ha dichiarato Andreas-Christoph Hofmann, Vicepresidente marketing & prodotto di Hyundai Europa. “Nuova Hyundai i10 è il più recente esempio di come vogliamo portare a tutti le più avanzate tecnologie. La stiamo lanciando con il claim ‘Go Big’, che rimarca su ciò che proveranno i clienti scegliendo quest’auto senza compromessi – può sembrare piccola, ma lascia il segno!”

Design esterno

Il design dinamico e sportiveggiante di Nuova Hyundai i10 offre un contrasto tra superfici morbide e linee decise, con proporzioni ridefinite e di grande impatto. Rispetto alla versione precedente, Nuova i10 è più bassa di 20mm e più larga di 20mm, donando al modello un look energico e agile grazie anche alla possibilità di selezionare anche i cerchi in lega da 16’’.

Il design fresco e dinamico di Nuova i10 si distingue tra i modelli di segmento A, con un’ampia griglia frontale che esprime il suo carattere sportivo e incorpora le luci di marcia diurne, mantenendo la caratteristica griglia a nido d’ape della precedente i10. Al posteriore, due linee orizzontali interrompono la superficie liscia del portellone e si inseriscono all’interno del design dei fanali.

La vista laterale è caratterizzata da proporzioni muscolose, pulite e morbide, studiate appositamente per conferire al modello la massima abitabilità. Volumi triangolari unici enfatizzano la larghezza dell’auto e sottolineano la posizione delle ruote ai quattro angoli, mentre il montante posteriore a forma di X, facilmente riconoscibile anche da lontano, distingue il modello e attira l'attenzione sul logo, posizionato sul montante.

I clienti di i10 possono scegliere tra 10 colori diversi per la carrozzeria, di cui tre inediti: Dragon Red, Brass, Aqua Turquoise, Phantom Black, Polar White, Star Dust, Sleek Silver, Champion Blue, Tomato Red e Slate Blue. Le possibilità di personalizzazione – 22 in totale per gli esterni – vengono raggiunte grazie alla possibilità di aggiungere il tetto a contrasto (nero o rosso).

“Il design di Nuova i10 combina elementi opposti, dalle linee morbide ai tratti più decisi, sia all’interno che all’esterno” – ha commentato Thomas Bürkle, chief designer allo Hyundai Design Center Europe. “I nostri designer hanno tratto inspirazione dai vestiti tecnici degli atleti, che contrappongono le forme naturali dei muscoli ai tessuti tecnici dalle linee affilate”.

Design degli interni

Gli interni di Nuova Hyundai i10 un look giovanile grazie al design che non ne compromette l’usabilità. Un elemento degno di nota è l’impressione di maggiore ampiezza donata dal disegno delle bocchette dell’aria, che si estende alle portiere. Il pannello decorativo al centro della plancia, invece, è caratterizzato da una grafica 3d a nido d’ape, che si ripresenta nei pannelli delle portiere.

La sua doppia anima giovanile e pratica si rifà a una delle caratteristiche più amate della precedente generazione. Il rivestimento delle portiere è disegnato come naturale estensione della plancia, e i numerosi vani portaoggetti si inseriscono elegantemente nelle loro linee, mentre sopra al cassettino del cruscotto è presente un vano contenitore aperto per ulteriore praticità. I clienti possono inoltre scegliere di personalizzare la propria Nuova i10 attraverso la disponibilità di 4 colori per gli interni.

Spaziosità e praticità

Nuova Hyundai i10 è disponibile nelle le versioni a 4 o 5 posti, e la spaziosità interna è migliorata grazie al passo allungato. La linea di cintura più bassa (-11mm all’anteriore e -13mm al posteriore) dona ai guidatori una migliore visibilità in tutte le condizioni di guida, insieme ai montanti posteriori più stretti che limitano gli angoli ciechi (11,9° rispetto ai precedenti 13,1°).

Grazie a 252 litri di capacità, il vano bagagli risulta versatile e tra i migliori del segmento, mentre la minore altezza della soglia di carico (abbassata di 29mm) lo rendo ancora più accessibile. Il doppiofondo e i sedili reclinabili facilmente donano al bagagliaio ulteriore praticità d’uso.

Nuova Hyundai i10 è inoltre disponibile con la retrocamera, studiata per facilitare le manovre di parcheggio visualizzandone le immagini direttamente sul display centrale.

Connettività

Nuova Hyundai i10 offre un pacchetto di sistemi di connettività senza rivali sul mercato: tutte le funzioni sono integrate nello schermo touch da 8’’, il più grande del segmento A. Apple CarPlay e Android Auto garantiscono una perfetta integrazione con gli smartphone, mentre la base di ricarica wireless permette ai clienti di non doversi più preoccupare della ricarica dei propri dispositivi durante i viaggi più lunghi.

Hyundai rende disponibile su Nuova i10 anche la propria piattaforma Connected Car: con la connettività che gioca un ruolo essenziale nella mobilità moderna, Bluelink di Hyundai offre maggiore comfort, sicurezza e praticità di guida – controllando tutto tramite l’app. È possibile cercare un punto di interesse (POI) o una destinazione e inviare i risultati della ricerca direttamente al navigatore satellitare dell'auto, con il vantaggio che la ricerca può essere salvata anche prima di salire a bordo. Utilizzando la funzione "Trova la mia auto" è disponibile la localizzazione a distanza del veicolo, ed è inoltre possibile effettuare la ricerca di informazioni aggiornate su parcheggi e benzinai più convenienti in zona. La piattaforma è disponibile in abbinamento al navigatore da 8’’.

I LIVE Services di Hyundai – che offrono informazioni su meteo, traffico e autovelox (ove consentito legalmente) sempre aggiornate – sono offerti in abbonamento gratuito per i primi 5 anni ai clienti che sceglieranno il sistema di navigazione.

Sicurezza

Nuova Hyundai i10 presenta il più completo pacchetto di sicurezza del segmento A, con i sistemi della famiglia Hyundai SmartSense in linea con i migliori standard europei.

Il sistema di Frenata Automatica di Emergenza (FCA) utilizza una camera frontale per riconoscere non soltanto i veicoli, ma anche i pedoni. Mentre la Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti li accende e spegne automaticamente per garantire i massimi livelli di visibilità sulla strada rilevando le auto che sopraggiungono.

Ulteriori sistemi disponibili su Nuova Hyundai i10 sono inoltre il Mantenimento Attivo della Corsia, il Rilevamento della Stanchezza del Conducente e il Rilevatore dei Limiti di Velocità.

Divertimento di guida e motori efficienti

Nuova Hyundai i10 sarà disponibile al lancio con due motorizzazioni benzina: un 1.0 l MPI a tre cilindri (67 CV / 96 Nm) e un 1.2 l MPI a quattro cilindri (84 CV / 118 Nm). Entrambi i motori sono selezionabili con il cambio manuale a 5 marce o un cambio manuale automatizzato (AMT), sempre a 5 marce, che grazie al peso contenuto risulta più efficiente di un tradizionale cambio automatico.

Il sistema Idle Stop & Go (ISG) è di serie su tutte le versioni, e contribuisce a limitare consumi ed emissioni di CO2 aumentando l’efficienza del veicolo. I benefici sono evidenti soprattutto in città, dove il sistema spegne il motore ad ogni fermata, mentre contribuisce all’efficienza anche il coefficiente di resistenza all’aria che diminuisce rispetto al precedente modello (da 0.32 a 0.31).

Nuova Hyundai i10 sarà inoltre disponibile con un ECO Pack, che includerà rapporti di cambiata rivisti, quattro posti e cerchi da 14’’ per un’efficienza ancora maggiore.