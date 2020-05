Hyundai, prime immagini della nuova i20 N: Neuville la testa in condizioni estreme

Hyundai ha pubblicato due nuovi video svelando il prototipo di Nuova i20 N, impegnata in un test invernale insieme ad altri modelli ad alte prestazioni del brand. I filmati, realizzati ad Arjeplog (Svezia), mostrano il pilota Hyundai WRC Thierry Neuville spingere al limite Nuova i20 N, i20 WRC e RM19 in uno scenario completamente innevato. Inoltre, sono state svelate le prime immagini di Nuova i20 N.

Nel primo video, la i20 WRC esce da un camion e percorre le strade buie della Lapponia facendosi strada con le luci montate sul cofano. Mentre il sole sorge, l’auto accelera tra le curve a gomito delle foreste innevate per arrivare al vero parco giochi: un lago ghiacciato. L’unico suono che si avverte è quello del motore mentre l’auto avanza a gran velocità nella tundra in una luminosa giornata artica.

Le immagini passano poi alla RM19, intraversata sulle strade mentre innalza dietro di sé una nuvola di neve. All’interno dell’abitacolo, Neuville gioca con i pedali manovrando con esperienza il prototipo Hyundai conosciuto come “rolling lab” e disegnando ampie curve sulla neve.

Altro taglio, e questa volta compare il prototipo di Nuova Hyundai i20 N, in versione “camouflage” nella parte anteriore e posteriore: solo alcuni dettagli svengono svelati del nuovo modello mentre attraversa la distesa di neve.

Nel secondo video, che include ulteriori scene con il prototipo di Nuova i20 N, Neuville commenta le immagini descrivendo le sensazioni che si provano guidando le tre vetture (i20 WRC, RM19 e Nuova i20 N) una di seguito all’altra, e le caratteristiche uniche di ogni auto dal suo punto di vista.

“È un’auto davvero interessante” - ha commentato Neuville sul prototipo di i20 N. “Molto precisa e molto semplice da guidare. Il motore sale bene di giri e anche il sound è molto bello. Non vedo l’ora di guidare questa nel WRC!”. Sulla i20 WRC: “Le auto del Mondiale rally spingono davvero all’estremo, ogni dettaglio è studiato per ottenere la massima performance ed essere adattabile secondo gli stili di guida” – ha continuato Neuville, descrivendo inolre la RM19 come facile da guidare. “Parlando del test in generale, ho sorriso per tutto il tempo perché ero sempre di traverso”.

Test invernali, l’affidabilità in condizioni estreme

Il test è stato realizzato all’inizio del 2020 su un lago ghiacciato di Arjeplog (Svezia), noto campo di prova tra i costruttori di auto per questo tipo di attività. Si tratta infatti di un luogo perfetto per mettere alla prova i veicoli in condizioni estreme grazie all’intenso freddo in tutti i periodi dell’anno, con temperature che arrivano anche a –30°C.

Hyundai testa le proprie auto in climi rigidi per assicurarsi che funzionino sempre al meglio nelle condizioni metereologiche estreme, dalle più calde giornate estive alle strade ghiacciate invernali. In questo caso, il brand ha voluto valutare non solo l'affidabilità dei tre modelli a temperature ben al di sotto dello zero, ma anche le performance in condizioni simili a quelle del motorsport. Le alte velocità e le curve strette sottopongono le auto a forti sollecitazioni meccaniche, dimostrando le loro capacità in condizioni difficili.

Nuova Hyundai i20 N

Facendo seguito al successo di i30 N e i30 Fastback N, Hyundai sta sviluppando una versione ad alte prestazioni del suo più recente modello europeo – Nuova Hyundai i20 N – che come gli altri modelli N offrirà il massimo divertimento su strada e su pista. Maggiori dettagli relativi a Nuova Hyundai i20 N saranno svelati nei prossimi mesi.