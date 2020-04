Hyundai rivela ulteriori dettagli sulla nuova i30

Hyundai ha rivelato ulteriori dettagli della nuova i30 rilasciando un esclusivo video walkaround con Richard Haleš – Product Marketing Specialist di Hyundai Motor Europe.

Tutte e tre le versioni del modello (berlina, Fastback e Wagon) hanno ricevuto importanti aggiornamenti, nel design come nei contenuti di sicurezza e connettività, e sono per la prima volta offerte con powertrain elettrificati tramite un sistema ibrido a 48V. L’aggiornamento riguarda anche l’allestimento N Line, che sarà per la prima volta disponibile anche su Nuova i30 Wagon in aggiunta alle versioni berlina e Fastback.

Il modello presenta numerosi dettagli rinnovati come i nuovi paraurti anteriore e posteriore, una griglia con motivo grafico 3D e i nuovi fari a LED a V (DRL). Debuttano inoltre nuovi cerchi in lega da 16 o 17 pollici, che esaltano la vista laterale del modello.

Nuova Hyundai i30 è dotata di una connettività all'avanguardia, con un nuovo cluster digitale da 7 pollici e un nuovo navigatore touchscreen da 10,25 pollici che garantiscono un'esperienza di guida più moderna e personalizzata insieme alla tecnologia Bluelink e alla ricarica wireless dello smartphone.

Anche il pacchetto di sicurezza è stato aggiornato su Nuova i30 e include ora le nuove funzioni di guida assistita Hyundai SmartSense, tra cui Lane Following Assist (LFA), Rear Collision-avoidance Assist (RCA) e Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA). Inoltre, il sistema di Frenata Automatica di Emergenza è stato migliorato ed è ora in grado di rilevare non solo le auto ma anche pedoni e ciclisti. Per una tranquillità ancora maggiore, Nuova i30 è offerta con la garanzia Hyundai di cinque anni a chilometri illimitati.

Nuova Hyundai i30 propone un’ampia gamma di powertrain ibridi, studiati per offrire ai clienti una libertà di scelta ancora maggiore senza compromessi tra prestazioni ed efficienza. Per la prima volta su i30 sarà infatti disponibile la tecnologia ibrida a 48 volt, proposta sia su motori benzina che diesel.



