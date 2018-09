Jeep presenta la nuova Cherokee: look più moderno e nuove tecnologie

Dal connubio tra tradizione, tecnologia avanzata, qualità artigianale e design nasce la nuova Jeep Cherokee, l'evoluzione del SUV più capace della categoria, a proprio agio sia nel contesto urbano che nelle avventure in fuoristrada.

Con un nuovo design più moderno - ma sempre fedele agli stilemi classici del marchio, e una lunga serie di tecnologie intuitive, la nuova Cherokee garantisce maggior comfort, connettività, sicurezza e praticità. Dunque, è la scelta giusta per un cliente che desidera un SUV dal design distintivo, che vive di "avventure urbane" e che al tempo stesso voglia un modello che sia il punto di riferimento della sua categoria per le capacità off road .

L'evoluzione della Cherokee assicura doti eccezionali in termini di marcia, grazie all'aggiornamento delle motorizzazioni e al rinnovato cambio ad alta efficienza; eccezionali doti di maneggevolezza, grazie a sospensioni anteriori e posteriori indipendenti; una capacità off-road di leader nella categoria, grazie ai tre sistemi di trazione integrale disponibili.

La nuova Jeep Cherokee propone l'efficiente turbo diesel Multijet II da 2,2 litri con due livelli di potenza - 150 e 195 CV - in abbinamento rispettivamente al cambio manuale a sei marce e all'aggiornato cambio automatico a nove rapporti. A partire dal prossimo anno la gamma di motopropulsori si arricchirà ulteriormente con il nuovo propulsore turbo benzina 4 cilindri in linea a iniezione diretta da 2,0 litri e 270 CV di potenza (stimati) che garantisce eccellenti prestazioni ed efficienza nei consumi.

La nuova Cherokee arriverà negli showroom Jeep italiani da metà settembre con le versioni Longitude, Business Limited ed Overland. Il prossimo anno sarà la volta dell'inarrestabile versione Trailhawk che completerà la gamma del SUV più capace della sua categoria.