Nuova Jeep Compass, evoluzione SUV a tutto comfort

Sempre perfetta in ogni occasione: quando c'è bisogno di un’auto capiente ma non troppo esagerata nelle dimensioni; quando serve una vettura che sia in grado di percorrere anche i tracciati più difficili. Un suv che certamente non faccia sfigurare... vestiti da sera. La risposta giusta in Casa Jeep a tutto questo è Compass.

A dimostrare che il modello ha fatto un grande cambiamento rispetto al passato - e che questa strada percorsa da parte del brand è quella giusta - i numeri: dalle 113.000 unità vendute nel 2013, Compass è riuscita a chiudere lo scorso anno 230.000 contratti. Un suv completamente rinnovato dalla tecnologia di bordo al comfort.

Design yankee

Un suv compatto di 4.39 metri, molto spazioso all’interno e decisamente silenzioso. Nessuno si immaginerebbe di essere su una Jeep, marchio che negli anni 50 sfornò fuoristrada per l’esercito.

Il comfort oggi è da vera premium, così come migliorata è la qualità degli interni, alla ricerca di materiali sempre più sofisticati. Nota di merito al sistema multimediale oggi finalmente completo. Ci ha messo un po’ ad arrivare ma è rapido, fornito pure di Apple Car Play e Android Auto.

Più “sicura”

Addio veicolo ingombrante del passato. Jeep Compass oggi è in grado di comportarsi come una vera urbana, aiutando il guidatore in caso di pericolo: monitora la strada grazie ai sistemi attivi di mantenimento della corsia di marcia e allerta il conducente in caso di collisione, intervendo se il guidatore non reagisce in tempo.

Non manca inoltre il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e il cruise control adattativo per mantenere automaticamente la distanza di sicurezza. Consigliamo il Parking Pack che include la telecamera posteriore con funzione di controllo dell’area circostante e sistema di parcheggio automatico, sia in parallelo sia perpendicolarmente alla strada, per la poca visibilità sul retro.

Al volante

Come abbiamo accennato all’inizio, Compass è pensata per essere un’auto per tutti i gusti e dunque anche il tempo libero. La versione 2.0 Multijet a gasolio da 140 CV che abbiamo provato è fornita di trazione integrale il che significa che sui percorsi off-road il modello conta sull’Active Drive e il Drive Low, che a seconda delle condizioni di marcia gestisce in autonomia il passaggio dalla trazione integrale alle più sobrie 2 ruote motrici.

Entrambi i sistemi integrano il Select Terrain: una manopola nel tunnel centrale che il guidatore può mavorare, adattando gli assetti rispetto al terreno da affrontare (Auto, Snow, Sand, Mud e anche Sport nelle versioni più performanti).

Jeep Compass con un'altezza di 20 cm da terra, supera così guadi di 40 cm, adatta anche ai meno esperti in off-road, come mostra il controllo automatico della marcia nelle discese più ripide. Nel ricco allestimento Limited della nostra versione, di serie, inoltre, per totale sicurezza e relax, abbiamo pure fari bixeno automatici, cruise control adattativo, antifurto volumentrico, clima bizona con bocchette per i posti posteriori.

Prezzi e allestimenti

Compass è disponibile in versione Sport e Longitude e Limited: i prezzi partono da 25.000 euro raggiungendo i 39.750. L’offerta prevede sia modelli a trazione anteriore che 4x4, con motori a benzina e a gasolio, da 120 a 170 CV. Per tutte, troviamo di serie la frenata automatica d’emergenza e il sistema di mantenimento attivo di corsia.

Gallery