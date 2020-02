Nuova Kia Sorento: debutto mondiale previsto al Salone di Ginevra 2020

La nuova Kia Sorento farà il suo debutto in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2020. Progettata per adattarsi ad ogni esigenza della vita di tutti i giorni, la quarta generazione del SUV best seller di Kia, è l'ultima new entry della rinnovata gamma SUV del marchio.

La nuova Kia Sorento sarà il primo veicolo basato sulla piattaforma di nuova generazione dedicata ai midsize SUV e innalzerà notevolmente gli standard del segmento, con soluzioni che la accomunano a modelli di caratura superiore. Il nuovo modello, inoltre, vedrà l'esordio dell'alimentazione ibrida sulla gamma Sorento.

Kia punta con decisione al mercato SUV globale apportando una gran varietà di novità su Sorento, tra cui vanno annoverati sistemi di assistenza alla guida avanzati, ampia connettività e servizi di infotainment.

Pilastro dell'intera gamma Kia, Sorento è stata venduta in oltre tre milioni di unità in tutto il mondo dal suo lancio nel 2002. Per conoscere la nuova generazione bisognerà aspettare il prossimo 3 marzo 2020.