La nuova Lexus ES Hybrid pronta al debutto sul mercato italiano

Lexus ha dato il via agli ordini della nuova ES Hybrid, la berlina Lexus più venduta al mondo giunta alla settima generazione, che ha registrato oltre 2 milioni di unità vendute a livello globale dal 1989 e da oggi sarà introdotta per la prima volta anche sul mercato italiano. La nuova ES Hybrid si inserisce nel segmento ‘E premium’ con un’offerta unica e distintiva. Sarà proposta esclusivamente in versione ibrida elettrificata ‘Self Charging Hybrid’.

Motore ibrido elettrificato

La nuova ES Hybrid è sviluppata sulla nuova piattaforma GA-K (Global Architecture – K), che rende la vettura più agile e leggera e, allo stesso tempo, più precisa e sicura. La nuova piattaforma consente di spostare il centro di gravità più in basso e garantisce una maggiore rigidità torsionale per ottenere un telaio che assicura un handling e un piacere di guida ai massimi livelli. La nuova Lexus ES Hybrid è caratterizzata da un sistema propulsivo ibrido elettrificato ‘Self Charging Hybrid’ di ultima generazione, in grado di offrire grande efficienza nei consumi, una performance reattiva a tutti i regimi ed emissioni ai vertici della categoria a partire da 100 g/km di CO2 (NEDC correlato). La trasmissione unisce un efficiente motore benzina 2.5L, 4 cilindri a ciclo Atkinson a un motore elettrico potente, compatto e leggero per una potenza complessiva di 218 CV che consente a Lexus ES Hybrid di marciare fino a 115 km/h in modalità elettrica e di contenere i consumi (4,6 l/km in ciclo combinato secondo lo standard NEDC correlato).

Sicurezza al top con sistemi di ultima generazione

La settima generazione di Lexus ES Hybrid, è disponibile in Italia con il sistema di sicurezza attiva ‘Lexus Safety System+’ di serie. Il pacchetto di sistemi di sicurezza attiva dispone di nuove caratteristiche studiate per prevenire e ridurre le possibilità di collisione a qualsiasi velocità di marcia per tutti gli occupanti. Il Lexus Safety System+, oltre al sistema di Pre-Collisione (PCS), il Riconoscimento di Segnaletica Stradale (RSA), l’avviso di superamento di corsia (LDA) ed i fari abbaglianti automatici (AHB) aggiunge oggi il sistema di Pre-Collisione con rilevamento ciclisti e rilevamento notturno dei pedoni, grazie agli affinamenti apportati in termini di sensibilità e raggio d’azione del radar. Proprio grazie alle nuove tecnologie di sicurezza, Lexus ES Hybrid ha ottenuto le 5 stelle negli ultimi test Euro NCAP, con un punteggio medio di 86,25 ed è stata premiata nelle categorie “Large family car” e “Hybrid & electric car” con il ‘Best in class award’ di Euro NCAP 2018.

Gamma e Listini

La gamma è disponibile in 4 allestimenti di cui una versione, la Business, è dedicata alla clientela flotte. L’allestimento Executive andrà a coprire più della metà delle vendite mentre l’alto di gamma sarà rappresentato dalle versioni F SPORT e Luxury. La nuova ES Hybrid avrà prezzi di listino a partire da 50.800€ per la versione Business. La versione Executive sarà proposta a 56.000€.