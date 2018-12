Mazda avvia la prevendita della Nuova Mazda3

Mazda ha dato il via alla prevendita della Nuova Mazda3, recentemente presentata al Salone di Los Angeles, riservando ai primi clienti il Celebration Pack, un pacchetto esclusivo di servizi incluso nel prezzo dell’auto, per celebrare coloro che guideranno per primi il nuovo modello che rappresenta per la casa giapponese l’inizio di una nuova era.



Completamente ridisegnata, la Nuova Mazda3 adotta una versione evoluta del design KODO, la cui eleganza si ispira alla filosofia stilistica giapponese, che ne contraddistingue ogni particolare con estrema raffinatezza. La Nuova Mazda3 è dotata della nuova tecnologia SKYACTIV VEHICLE ARCHITECTURE che, insieme ai più moderni sistemi di assistenza alla guida i-ACTIVSENSE, garantisce quello che in Mazda viene definita Jinba Ittai, la perfetta armonia tra uomo e macchina, in estrema sintesi, il vero piacere di guida.

Due motorizzazioni disponibili

La Nuova Mazda3, le cui prime 350 unità saranno disponibili nelle concessionarie a partire da marzo 2019, sarà equipaggiata sin da subito con due motorizzazioni entrambe omologate secondo la normativa EURO 6d-TEMP: 2.0L benzina SKYACTIV-G M HYBRID da 122 CV e 1.8L diesel SKYACTIV-D da 116 CV. L’unità benzina si distingue per essere la prima motorizzazione Mazda dotata di tecnologia M HYBRID, un sistema mild hybrid con caratteristiche esclusive Mazda. Infatti il propulsore benzina è supportato da un motore elettrico e da una batteria agli ioni di litio da 24V che, unite all’esclusivo sistema di rigenerazione dell’energia in frenata, garantisce elevate prestazioni migliorando il piacere di guida ai bassi regimi e, allo stesso tempo, un’elevata efficienza soprattutto nella guida urbana. Oltre al sistema M Hybrid, il motore è dotato del sistema di disattivazione dei cilindri che, disattivando due dei quattro cilindri, aumenta ulteriormente l’efficienza del motore quando non si richiede un’elevata coppia motrice. Per chi percorre molti chilometri, la Nuova Mazda3 è disponibile anche con il propulsore diesel SKYACTIV-D 1.8L da 116 CV che, grazie all’utilizzo di iniettori piezoelettrici ad alta pressione, a una turbina a geometria variabile e a un rapporto di compressione di 14,8:1, consuma in media solo 4.1 l/100 Km di gasolio con un valore di emissioni di 107 g/Km, pur non necessitando di alcun sistema di riduzione degli ossidi di azoto allo scarico (SCR).

Quattro diversi allestimenti tra cui scegliere

Quattro gli allestimenti disponibili, tutti caratterizzati dalla presenza di serie dei più moderni sistemi di assistenza alla guida i-ACTIVSENSE tra cui la frenata automatica con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di mantenimento della carreggiata, il Cruise Control Adattivo con controllo della distanza di sicurezza, i fari anteriori Full LED con controllo automatico degli abbaglianti, il sistema di monitoraggio posteriore del veicolo, il riconoscimento della stanchezza del guidatore e, unico del segmento, l’head-up display, che proietta sul parabrezza le principali informazioni di guida e comprende il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.



L’allestimento Evolve si caratterizza per i cerchi in lega da 16”, climatizzatore automatico bi-zona, i sensori di parcheggio posteriori e il nuovo sistema di infotainment con display a colori da 8,8” completo di HMI Commander, integrazione per Apple Carplay® e Android Auto®, navigatore e impianto audio Mazda Real Stage con 8 altoparlanti. Di serie anche il nuovo sistema di controllo dinamico dell’auto G-Vectoring Plus che agisce sullo sterzo, sulla coppia del motore e sui freni per ottimizzare la dinamica del veicolo e la sicurezza in ogni condizione di guida. La più ricca versione Executive aggiunge i cerchi in lega da 18”, i vetri posteriori scuri, i sensori di parcheggio e la Smart Key. La successiva versione Exceed comprende i sistemi di assistenza alla guida i-ACTIVSENSE e si arricchisce, quindi, del nuovo sistema di riconoscimento della stanchezza del guidatore, dotato di telecamera e LED a infrarossi per monitorare le espressioni del viso del guidatore, dell’avviso di pericolo anteriore in uscita dagli incroci, della frenata automatica posteriore e della funzione Traffic Jam (Cruise & Traffic System) per il Cruise Control Adattivo, che provvede ad agire autonomamente su acceleratore, freni e sterzo nella guida in colonna. Il sistema arriva a fermare la vettura e poi farla ripartire in modo autonomo nei modelli con cambio automatico. Oltre a questi sistemi, la versione Exceed è equipaggiata di fari a LED a matrice dotati di 20 blocchi indipendenti e delle finiture esterne dei montanti di colore nero lucido. La versione Exclusive è la top di gamma e, rispetto alla versione Exceed, presenta rivestimenti in pelle, sedile di guida regolabile elettricamente, memoria per sedili, head-up display e retrovisori esterni e impianto audio Bose® da 12 altoparlanti e amplificatore digitale.

Pacchetto dedicato per chi acquista entro il 28 febbraio 2019

Il 13 dicembre 2018 è iniziata la prevendita e Mazda vuole celebrare i primi clienti che acquisteranno la Nuova Mazda3 entro il 28 febbraio 2019 con l’esclusivo Celebration Pack. A loro, infatti, sarà riservato un pacchetto esclusivo di servizi incluso nel prezzo dell’auto e del valore di oltre 2.000 Euro: il programma di servizi integrati Mazda Best5 - che estende la copertura dai guasti imprevisti della vettura fino a 5 anni e 200.000 Km - completo anche del ServicePlus Essence che include i primi 5 tagliandi di manutenzione programmata. A tutto ciò si aggiungerà un’esclusiva personalizzazione dedicata ai primi clienti che inaugureranno la nuova era Mazda.