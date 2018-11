Mazda presenta la Nuova Mazda3 al Los Angeles Auto Show

La Nuova Mazda3 ha debuttato al Los Angeles Auto Show 2018. Il modello, completamente riprogettato, verrà commercializzato su tutti i mercati mondiali – a partire dal Nord America – a inizio del 2019. Nuova Mazda3 adotta un linguaggio stilistico Kodo più maturo, che racchiude l’essenza dell’estetica giapponese. Mentre la linea nel suo complesso si presenta semplice e di forma unica, lievi ondulazioni conferiscono vitalità al design attraverso i movimenti della luce e i riflessi che si propagano sulla superficie del corpo vettura.Il risultato è un’espressione di vitalità più ricca e potente rispetto ai precedenti modelli Kodo. Nonostante condividano il nome di Mazda3, i modelli hatchback e berlina hanno personalità distinte - la linea della hatchback è dinamica, quella della berlina elegante.



La Nuova Mazda3 adotta l’inedita SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE di Mazda, concepita per consentire agli occupanti di sfruttare al massimo il loro naturale senso di equilibrio. La gamma delle motorizzazioni comprende i più recenti motori SKYACTIV-X, SKYACTIV-G e SKYACTIV-D, che garantiscono prontezza e uniformità di risposta in ogni condizione di marcia. Basandosi sulla filosofia di progettazione della vettura costruita intorno all’uomo, Mazda ha migliorato notevolmente il comportamento della vettura su strada nelle fasi fondamentali di accelerazione, curva e frenata, che risultano totalmente naturali.



Con oltre 6 milioni di unità vendute dal suo lancio nel 2003, la Mazda3 è un modello strategico a livello mondiale e ha accompagnato la crescita dell’azienda sia come brand sia sul piano commerciale. Ha offerto il rinomato piacere di guida Mazda ai clienti di tutto il mondo ed è stata un pilastro fondamentale della produzione negli impianti principali a livello globale. “La Nuova Mazda3 che abbiamo svelato oggi segna l’inizio di una nuova era per Mazda”, ha affermato Akira Marumoto, Representative Director, President e CEO di Mazda. “La nuova generazione di vetture Mazda accentuerà il valore dell’esperienza di possedere la vettura. Attraverso i nostri prodotti, innalzeremo ulteriormente il valore del brand Mazda e proseguiremo verso il nostro obiettivo di realizzare un legame ancora più forte con i clienti di tutto il mondo”.