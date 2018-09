Mazda CX-3, pronta a viaggiare

Dalla calandra, ai gruppi ottici posteriori a led, fino ai nuovi cerchi in lega da 18'' e all’energetica carrozzeria "Soul Red Crystal", il city-SUV CX-3 di Mazda questa volta punta ad uno stile più pulito e maturo. Che si inizi a fare sul serio? Sul mercato dal 2015 è già il secondo modello del marchio, dopo CX-5. E ora i giapponesi ci contano davvero.

A bordo via il surplus. CX-3, piuttosto, aumenta la qualità percepita. La consolle centrale è stata ridisegnata. Cambia il disegno delle bocchette e dei sedili, oggi studiati per assorbire meglio le vibrazioni e offrire una migliore comodità agli ospiti. Sparisce il freno a mano: finalmente arriva l’era dello stazionamento elettrico e di uno spazio maggiore.

Passi avanti per la sicurezza

Con l’evoluzione dell’Advanced Smart City Brake Support, ora l’auto è in grado di riconoscere i pedoni anche di notte e a supportare la frenata quando il conducente è distratto. Non solo. Il regolatore di velocità radar aggiunge la funzione Stop&Go, che permette di procedere in strada in coda, tenendo sott’occhio il traffico. Contro ogni rischio, infine, sale a bordo anche il retrovisore ad antiabbagliamento automatico.

Al volante

Le dimensioni sono rimaste compatte (4,28 mt di lunghezza x 1,72 mt di larghezza x 1,53 mt di altezza ) ma rispetto a prima ora è un'ottima compagna di viaggio: migliora dal punto di vista del comfort per il guidatore, con la tecnologia che ha a disposizione, ma anche per gli ospiti: l’abitacolo risulta più silenzioso grazie all’intervento fatto sui pannelli porta.

Chi è al volante gode di un’esperienza di guida sempre più coinvolgente, ancora bassa e sportiva nonostante ci sia trovi su un veicolo a ruote alte. Del resto, il così chiamato “Jimba ittai”, ovvero la fusione auto-guidatore, rimane uno dei capisaldi del pensiero Made in Japan. Unica pecca se si intende partire con la famiglia: il bagagliaio. Dietro la situazione non è cambiata: rimangono 350 i litri di capienza.

Prezzi e allestimenti

Ci sono 19 versioni disponibili per Cx-3. I prezzi partono da 21.470 euro per il nuovo 2.0 benzina da 121 cv a trazione anteriore, fino ai 27.920 euro per Cx-3 equipaggiata con l'inedito 1.8 turbodiesel da 115 cv a quattro ruote motrici. Oltre a trazione anteriore, il modello, infatti, continua ad essere disponibile con 4x4: un sistema automatico, utile anche ai meno esperti, che monitora il tracciato e modifica la trazione grazie a 27 sensori attivi 200 volte al secondo... Adesso, unito alle nuove motorizzazioni già euro 6 d-temp, in obbligo da settembre 2019 - una formula di libertà a 360 gradi.