La nuova Mazda6 sfida le concorrenti nel segmento premium

La Nuova Mazda6 compie un passo deciso verso il segmento premium con un carattere più maturo, allestimenti raffinati e qualità migliorata in ogni aspetto, che ne fanno il modello di vertice della gamma Mazda.

Disponibile nella versione berlina e wagon, la Nuova Mazda6 offre elevato comfort con sedili completamente nuovi e avanzate dotazioni di sicurezza e assistenza alla guida di serie su tutte le versioni, quali l’Active Driving display che proietta ora le informazioni sul parabrezza e il regolatore di velocità radar Mazda Radar Cruise Control. Su tutte le versioni della Nuova Mazda6 è possibile l’integrazione dei dispositivi Apple CarPlay e Android Auto disponibili come accessorio.

La vettura propone un design esterno più elegante e raffinato con un frontale profondamente scolpito, nuovi gruppi ottici con funzione fendinebbia integrata a enfatizzare l’imponenza della vettura, mentre i cerchi in lega da 17 e da 19 pollici di nuovo design trasmettono un senso di maggiore sportività esaltata dalla tonalità Soul Red Crystal ora disponibile. Gli interni sono stati totalmente ridisegnati e i sedili con imbottitura più spessa e cuscini più larghi combinano il miglioramento del comfort con la qualità e le finiture di una ammiraglia di classe superiore.

Tutte le versioni sono dotate di serie della nuova tecnologia Active Driving Display che proietta le principali informazioni di guida direttamente sul parabrezza e del sistema multimediale MZD Connect con nuovo display centrale da 8’’ che può essere dotato di interfacce per Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, a partire dalle versioni Exceed, è presente un display LCD TFT da 7” al centro della strumentazione che fornisce indicazioni di guida personalizzabili dal conducente.

Prestazioni e sicurezza ulteriormente migliorate

Nuove tecnologie hanno aumentato le prestazioni di tutti i propulsori SKYACTIV, mentre il comportamento su strada è stato migliorato attraverso l’incrementata rigidità della scocca, interventi su sterzo e sospensioni, maggiore efficienza aerodinamica e insonorizzazione. Anche la sicurezza è stata migliorata, la Nuova Mazda6 offre, infatti, una gamma ancora più ampia di sistemi di assistenza alla guida con l’adozione delle avanzate dotazioni i-ACTIVSENSE come il regolatore di velocità radar con funzione Stop&Go e il monitoraggio a 360° attorno alla vettura. Tutti i motori della Nuova Mazda6 (benzina SKYACTIV-G 2.0 165 CV e SKYACTIV-G 2.5 da 194 CV, SKYACTIV-D 2.2 150 CV e 184 CV) sono omologati secondo i requisiti del nuovo ciclo di test nell’uso reale quotidiano e soddisfano la normativa Euro 6d TEMP sulle emissioni con un anno di anticipo rispetto alla loro entrata in vigore.

I prezzi

La Nuova Mazda6 arriverà in questi giorni presso gli showroom di tutta Italia con un listino che va da 32.800€ della versione 2.0L 165 CV Business fino a 37.750€ per la 2.5L 194 CV dotata di sistema di disattivazione dei cilindri per le versioni benzina. Il listino delle versioni diesel spazia invece da 33.650€ della versione 2.2L 150 CV Evolve fino a 43.250€ della 2.2L 184 CV Exclusive con carrozzeria Wagon, trazione integrale i-ACTIV AWD e cambio automatico.