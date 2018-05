Anteprima italiana per la nuova Mercedes-Benz Classe A

Da Napoli a Bari e ritorno: una long run tra i due mari saluta il debutto della nuova Mercedes-Benz Classe A, il modello della stella più amato dagli italiani, che diventa più tecnologica, sportiva e spaziosa che mai.

La quarta generazione ridefinisce il lusso in chiave moderna tra le compatte, rivoluziona il design interno e l'interazione tra guidatore e vettura. Tra gli highlights tecnologici della nuova Classe A spicca il sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience), insieme ad una serie di funzioni precedentemente appannaggio delle vetture di classe superiore.

In determinate situazioni, ad esempio, la nuova Classe A può viaggiare in modo parzialmente automatizzato e, a richiesta, può essere equipaggiata con fari Multibeam LED. Inoltre, sono disponibili nuovi ed efficienti motori diesel e benzina. La nuova Classe A fa il suo debutto in concessionaria in occasione dell'open weekend del 12 e 13 maggio, con prezzi a partire da 29.900 euro della A 180 d Automatic.