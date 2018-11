Nuova Mercedes Classe B, la rivoluzione per le famiglie

Forme dinamiche, fari full led o multibeam, in grado di cambiare automaticamente con il traffico, cerchi più grandi, fino a 19”, diffusore nero e coppia di terminali di scarico al posteriore. Cambia del tutto già esteticamente, la nuova Mercedes Classe B. L'obiettivo? Evolversi con le famiglie moderne. Con un passo allungato - ma una lunghezza rimasta a 4.40 metri - l'abitacolo è più vivibile rispetto a prima. La vera rivoluzione è all'interno. Arriva finalmente il sistema multimediale MBUX, con due grandi schermi da 7” (standard) o da 10,25” che ridisegnano completamente la plancia e che, dalla navigazione all'infotainment, governano la vettura tramite l'assistente vocale.

Nuova Mercedes Classe B: prezzo e scheda tecnica

La superficie vetrata della nuova Mercedes Classe B è più ampia, c'è più spazio per la testa, il divano posteriore è scorrevole fino a 14 cm, così da rendere modulabili gli interni. Utili novità, così come lo schienale del sedile anteriore ora ripiegabile, o la nuova capacità dal bagagliaio, variabile fra 455 e 705 litri, e frazionabile in tre parti: raggiunge in tutto i 1.540 litri. L'auto è più funzionale e più comoda per il guidatore. Si rinnovano i sedili, che oltre ad essere più avvolgenti ora sono “energizing”: anche per loro la svolta è hi-tech. Vengono pensati per i grandi viaggi, cambiando automaticamente la postura del passeggero dopo ore al volante. Non solo. Per non affaticare chi siede, Mercedes debutta con programmi comfort, ovvero modalità di rilassamento e piccoli esercizi da fare con le mani e piccoli muscoli delle braccia. Sempre più specifici se il conducente connette il proprio smartwatch perché è così che Classe B legge istantaneamente i livelli di affaticamento e di stress e imposta musica, luci, e modalità massaggio.

L'intenzione del marchio è quella di creare un'oasi su ruote. Non a caso, rispetto alla precedente versione, chi guida guadagna 3,3 cm in più di larghezza per i gomiti. Per evitare di distrarsi e assicurarsi il massimo della sicurezza, di serie già ci sono parecchi sistemi per l’assistenza al volante ripresi nientemeno che dal mondo di Classe S. Per il piacere di guida, infine, Classe B è stata fornita di Dynamic select: le sospensioni attive regolabili agiscono sull'altezza da terra, e ci si diverte abbastanza, nonostante si viaggi su una compatta e non su una sportiva. Per lei sono disponibili sia sospensioni a bracci multipli che a quattro bracci in alluminio a seconda delle versioni.

Nuova Mercedes Classe B: motorizzazioni e allestimenti

Tra le novità troviamo il nuovo cambio automatico doppia frizione a 8 marce 8G-DCT per il 2.0 litri a gasolio. Questo nuovo propulsore è sia nella versione da 150 CV ( B 200 d) che da 190 CV (B 220 d). Il più piccolo tra i diesel, ad ogni modo è il 1.5 della (B 180D) con il 7 rapporti dct. Per quanto riguarda i motori a benzina è disponibile il B180 (1.3 litri da 136 CV) e la B 200 (1.3 da 163 CV). Gli allestimenti proposti saranno l'Executive, Sport, Sport Plus e Premium. In attesa dei listini ufficiali, una cosa già è certa: con questa svolta, i prezzi non potranno che essere superiori alla "sorellina". Dunque sopra i 30.000 euro.