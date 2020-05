Nuova MINI Countryman, robusta, spaziosa e dallo stile inconfondibile

Nuova MINI Countryman, il modello più grande e versatile della famiglia di modelli MINI regala nuovi stimoli al piacere di guida e fascino individuale nello stile distintivo del marchio premium britannico.

Design preciso e raffinato, nuovi contenuti che si aggiungono agli equipaggiamenti e tecnologia innovativa sottolineano l'eccezionale status della Nuova MINI Countryman nel segmento delle compatte premium. Il suo carattere robusto, un interno spazioso e versatile con cinque sedili e il sistema di trazione integrale ALL4 opzionale conferiscono alla Nuova MINI Countryman un inconfondibile talento a tutto tondo che regala il tipico entusiasmo alla guida di MINI non solo nel traffico quotidiano ma anche nei viaggi a lunga distanza e su terreni non asfaltati. Il carattere futuristico della Nuova MINI Countryman si riflette in una variante di modello con azionamento ibrido plug-in e nei nuovi servizi digitali MINI Connected. Inoltre, il desiderio di personalizzazione è soddisfatto in modo più radicale che mai con la gamma di accessori opzionali aggiuntivi e accessori MINI originali.

Con la Nuova MINI Countryman, il marchio britannico ricco di tradizione continua a perseguire la conquista di nuovi target di clienti. Anche nella sua prima generazione, la MINI Countryman è stata una pioniera. Come primo modello con una lunghezza esterna di oltre quattro metri, quattro porte, un grande portellone posteriore, cinque posti e trazione integrale, ha gettato le basi per l'avanzata di successo del marchio nel segmento delle compatte premium. La MINI Countryman ora rappresenta quasi il 30 percento delle nuove registrazioni del marchio in tutto il mondo e ben il 46 percento in Italia.

Il lancio dell'attuale generazione di modelli vede ancora una volta una significativa ottimizzazione in termini di spazio, versatilità, funzionalità e comfort di marcia. Inoltre, la MINI Countryman è diventata una forza pionieristica per la mobilità locale a basse emissioni nello stile distintivo del marchio. Il modello ibrido plug-in MINI Cooper SE Countryman ALL4 (consumo di carburante combinato: 2,0 - 1,7 l / 100 km; consumo di energia combinato: 14,0 - 13,1 kWh / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 45 - 40 g / km) unisce un'efficienza rivoluzionaria attraverso la motorizzazione ibrida con trazione integrale specifica al piacere di guida esclusivamente elettrico.

Oltre al modello ibrido plug-in, la Nuova MINI Countryman è disponibile con tre motori a benzina e tre motori diesel dotati della più recente tecnologia MINI TwinPower Turbo. I motori hanno visto un ulteriore sviluppo e coprono uno spettro di potenza che va da 75 kW / 102 CV a 140 kW / 190 CV (consumo di carburante combinato: 6,3 - 4,1 l / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 144 - 107 g / km). Inoltre, i motori disponibili soddisfano già lo standard di emissioni Euro 6d, che non sarà vincolante fino al 2021. Quattro di questi possono essere combinati con il sistema di trazione integrale ALL4 su richiesta.