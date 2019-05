Nuova Opel Corsa: la sesta generazione è anche elettrica

Opel diventa elettrica. Con la nuovissima sesta serie di Corsa, il costruttore tedesco offre per la prima volta anche una versione elettrica a batteria con un’autonomia di 330 chilometri.

Il costruttore ha scelto il modello più popolare del marchio per portare finalmente la mobilità elettrica al di fuori della propria nicchia. Opel Corsa è un successo assoluto. Dal 1982, anno in cui fu presentata in anteprima mondiale, ne sono state prodotte più di 13,6 milioni di unità. Corsa ha portato la mobilità a milioni di persone e ora offre loro la possibilità di guidare a emissioni zero. La sesta generazione di Corsa sarà ordinabile tra poche settimane e si partirà proprio con la Corsa-e, che sarà seguita subito dopo dalle versioni diesel e benzina.

100 kW (136 CV) di potenza, 330 km di autonomia

Opel produce automobili da ben 120 anni e ha sempre messo tecnologie innovative a disposizione di un ampio pubblico di automobilisti. La nuova Corsa-e offre una mobilità elettrica d’avanguardia assoluta. Con un’autonomia di 330 km secondo il ciclo WLTP1, Corsa-e cinque posti è perfetta per essere utilizzata tutti i giorni, senza limitazioni. La batteria da 50 kWh può essere ricaricata rapidamente fino all’80 per cento della capacità in soli 30 minuti. Corsa-e è pronta per tutte le opzioni di ricarica – cavo e presa domestica, wallbox o ricarica rapida – e la batteria è coperta da una garanzia di otto anni. Il livello di carica può essere verificato con la app myOpel, per poter ottimizzare tempi e costi di ricarica.

Inoltre, l’autonomia può essere regolata da chi siede al volante, che ha la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida: Normal, Eco e Sport. In modalità Sport, reattività e dinamismo della vettura aumentano, con una moderata riduzione dell’autonomia. In modalità Eco, Corsa-e diventa una specialista delle lunghe distanze e aumenta significativamente l’autonomia senza intaccare il comfort. Il sistema di propulsione di Corsa-e permette di guidare a emissioni zero con il massimo “piacere di guida”. Con una potenza di 100 kW (136 CV) e una coppia istantanea massima di 260 Nm, Corsa-e spicca per reattività, agilità e dinamismo. Corsa-e passa da 0 a 50 km/h in soli 2,8 secondi e in soli 8,1 secondi da 0 a 100 km/h, un risultato degno di una sportiva.

Le caratteristiche dinamiche di Corsa-e sono ben espresse dal suo design sportivo e la vettura conserva le dimensioni compatte delle generazioni precedenti. Con una lunghezza di 4,06 metri, Corsa è sempre una 5 posti agile, pratica e bene organizzata. La linea del tetto richiama quella di una coupé ed è più bassa di 48 mm rispetto al modello precedente, senza che si perda nulla in termini di altezza interna. Il posto guida è stato abbassato di 28 mm, con uno spostamento del baricentro che va a tutto vantaggio di maneggevolezza e caratteristiche dinamiche. La vettura è diretta e dinamica, per un maggior divertimento al volante. Il moderno abitacolo caratterizzato dal cruscotto digitale può essere reso ancora più raffinato con i sedili in pelle.

Sicurezza da segmento superiore

Su Corsa-e debuttano tecnologie e sistemi di assistenza alla guida solitamente presenti in segmenti di mercato superiori. Tra le funzioni principali spiccano i fari anteriori adattivi IntelliLux LED® matrix che non abbagliano gli altri automobilisti e che Opel offre per la prima volta nel segmento delle piccole. Gli otto elementi LED, controllati dalla telecamera anteriore ad alta risoluzione di ultima generazione, adattano continuamente il fascio di luce alla situazione del traffico e all’ambiente circostante. Sistemi avanzati di assistenza alla guida aumentano la sicurezza in maniera tangibile. Grazie alla nuova telecamera anteriore, il riconoscimento cartelli stradali adesso è in grado di rilevare un maggior numero di informazioni, tra cui i cartelli dinamici a LED. I limiti di velocità memorizzati nel sistema vengono visualizzati sullo schermo. Sulla nuova Corsa debuttano anche il cruise control adattivo e il Sistema di protezione della fiancata Flank guard basato su sensori. Sono disponibili anche l’Allerta angolo cieco e sistemi di assistenza al parcheggio.

Multimedia Navi con “Opel Connect”

Grazie ai nuovi sistemi di infotainment, Corsa e i suoi passeggeri possono viaggiare sempre connessi. Il sistema Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7.0 pollici e il sistema top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 10.0 pollici offrono anche il nuovo servizio telematico “Opel Connect”. Funzioni utili, come la navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza (ecall), consentono di viaggiare in tutta tranquillità.