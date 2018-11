Range Rover, la nuova Evoque è "eco-chic"

Range Rover ha da poco presentato la nuova Evoque: la nuova generazione del fortunatissimo SUV sportivo è "eco-chic" grazie a propulsori ibridi-elettrici, efficienti motori Ingenium a 3 cilindri e materiali innovativi, naturali e riciclati. Jaguar Land Rover è certificata come "Carbon Neutral" per lo sviluppo e la produzione nel Regno Unito, incluso l'impatto della nuova Range Rover Evoque.

Progettata per l'elettrificazione, la nuova Evoque è già disponibile in versione mild-hybrid da oggi, mentre una ibrida plug-in sarà in commercio entro 12 mesi. L'efficiente e nuova propulsione mild-hybrid 48 V è nata per la guida urbana, con basse emissioni e consumi, senza necessità di ricarica.

L'impegno di Land Rover verso la sostenibilità è tangibile anche nella nuova gamma di materiali tessili che offre alla clientela lussuose alternative alla pelle per gli interni dell'auto. In ogni Range Rover Evoque vengono impiegati fino a 33 kg di materiali naturali o riciclati. La "Transverse Architecture" di questo nuovo SUV consente l'elettrificazione e offre maggiore spazio per i passeggeri all'interno dell'abitacolo.

In Italia è già possibile ordinare la nuova Range Rover Evoque con prezzo a partire da Euro 44.500 per la versione da 150 CV, 4 ruote motrici, cambio automatico. La versione 2 ruote motrici non sarà disponibile al lancio.