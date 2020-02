Renault svela Nuova Mégane e Mégane E-Tech Plug-in Hybrid

Dalla presentazione della primissima Renault Mégane nel 1995, sono 7 i milioni di veicoli venduti in tutto il mondo, in 4 generazioni diverse.

Con il passare del tempo, Mégane è diventata una gamma completa, che comprende versioni sportive con il marchio R.S.. Quest’ultime si sono imposte come la referenza delle berline sportive, soprattutto R.S. TROPHY-R che, nel 2019, ha battuto un nuovo record del giro sul famoso circuito del Nürburgring.

Si tratta di una berlina dalle molteplici sfaccettature, come dimostra ancora una volta Nuova Mégane con l’introduzione di una motorizzazione ibrida plug-in, una novità assoluta per Renault nel segmento delle compatte. Questa motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid, derivata dalle tecnologie sviluppate dall’Alleanza e dall’ingegneria Renault, combina i vantaggi dell’elettrico, come il funzionamento silenzioso, e la reattività immediata per un piacere di guida inedito e può contare sulle competenze acquisite dal Gruppo Renault nei veicoli elettrici da oltre dieci anni e sulla sua esperienza in Formula 1.

Nuova Mégane propone un posto guida rivisitato e modernizzato che comprende nuovi schermi da 9,3” del display multimediale e da 10,2” del cruscotto e può contare su tutte le prestazioni del sistema multimediale Renault EASY LINK. Questo sistema, il cui funzionamento trae ispirazione dai codici e dalle forme di utilizzo degli smartphone, è ergonomico e più funzionale, per una tecnologia di facile utilizzo.

Per garantire la sicurezza e il comfort di tutti, sono disponibili nuovi dispositivi di assistenza alla guida. Tra questi, l’Highway and Traffic Jam Companion, sistema di guida autonoma di livello 2, che offre comfort e tranquillità al volante.

Nuova Mégane mantiene il design e le linee dinamiche che ne hanno decretato il successo. Incrementa la sua eleganza e raffinatezza introducendo di serie in tutte le versioni nuovi fari full LED Pure Vision che migliorano la visibilità e il comfort durante i viaggi.

Con cinque declinazioni (Berlina, Sporter, R.S. Line, R.S. ed R.S. TROPHY) e un’ampia scelta di motorizzazioni, tra cui la nuova ibrida E-TECH Plug-in Hybrid, Nuova Mégane è in grado di adattarsi e soddisfare i desideri di tutti. Nuova Mégane sarà commercializzata a partire dall’estate 2020.