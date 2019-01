Nuova Renault Twingo: la citycar francese si rifà il look

La nuova Renault Twingo cambia look presentandosi ancora più sofisticata, senza per questo rinunciare alle sue doti di agilità. La citycar francese propone nuove opzioni di personalizzazione sia esternamente, sia all’interno dell’abitacolo, fregiandosi anche delle ultime innovazioni a livello di connettività con il nuovo sistema Renault Easy Link.

Come cambia la nuova Twingo

Rivisitato con forme più pronunciate, il paraurti anteriore si caratterizza per le sue linee pulite con maggiore superficie verniciata e inoltre integra due luci a LED diurne nei gruppi ottici e gli indicatori di direzione a forma di “C”. Il particolare disegno della calandra, grazie alle prese d’aria dinamiche laterali, conferisce al veicolo una parvenza più larga. Anche il paraurti posteriore è rivisto e valorizzato con l’integrazione di profili decorativi. Dotato di una maniglia più pratica, il portellone si può aprire e chiudere con un solo gesto. Nuova Renault Twingo può contare su un design ancor più aerodinamico grazie alla carenatura del retroreno e un'altezza dal suolo ulteriormente abbassata di 10 mm. La presa d’aria laterale del motore, presente su tutte le versioni, migliora il raffreddamento del motore e dona a Nuova Twingo un vezzo di aggressività.

Interni ridisegnati e personalizzabili

All'interno dell'abitacolo la nuova Twingo presenta una console centrale ridisegnata in maniera più funzionale che ora comprende un supporto regolabile utilizzabile come porta-bicchiere o sostegno verticale per lo smartphone. A seconda delle versioni la console può comprendere anche due prese USB e una presa jack nonché i pulsanti dello Stop & Start e del cruise control. La nuova collezione di pomelli per la leva del cambio rinfresca ulteriormente il look degli interni. Lo spazioso abitacolo può essere personalizzato scegliendo tra le armonie Dark e Light per le sellerie. A seconda della versione, è presente la radio – compatibile con l’applicazione personalizzabile R&Go per smartphone – o il nuovo sistema multimediale Easy Link con schermo da 7”. Come per l’esterno, anche per l’abitacolo si può optare per i pack di personalizzazione colorati (nero, rosso o giallo) che cambiano la tinta del profilo plancia, dei profili aeratori, degli inserti sul volante e del profilo della leva del cambio. Anche la selleria può riprendere il colore di personalizzazione prescelto.

Otto diverse colorazioni tra cui scegliere

La piccola Renault mostra tutta la sua eleganza grazie a numerosi dettagli raffinati che fanno la differenza come la nuova griglia della calandra, le protezioni laterali in tinta carrozzeria, le modanature laterali e profili paraurti posteriore cromati. E ancora, stripping laterali, montanti dei finestrini laterali nero lucido e cerchi in lega diamantati. Disponibile in due tinte inedite, il vivace Giallo Mango e l'elegante Bianco Quarzo, la nuova Twingo si potrà scegliere anche nelle altre sei verniciature Nero Etoilé, Rosso Passion, Cosmic Grey, Bianco Dreams, Verde Acqua e Blu Shopping.

Nuova Twingo: due motori a benzina, tre livelli di potenza

Nuova Twingo è disponibile con due motori benzina (1.0 SCe e 0.9 TCe), declinati su 3 livelli di potenza* SCe 65, SCe 75 e TCe 95 (quest’ultimo disponibile anche con cambio EDC. Conformi alle normative Euro 6D, questi propulsori adottano tecnologie utili nella vita di tutti i giorni, tra cui il sistema Stop & Start e l’assistenza alla partenza in salita. Il nuovo motore SCe da 65 e 75 cavalli si distingue per la piacevolezza di guida perfettamente adatta alle esigenze cittadine. Grazie alla sua curva di coppia, Nuova Twingo è particolarmente a suo agio in ambiente urbano. Rende la guida divertente offrendo nello stesso tempo consumi di carburante ed emissioni di CO2 contenuti. Questa motorizzazione è disponibile con trasmissione manuale cinque rapporti. Disponibile con questa stessa trasmissione o con cambio automatico EDC a sei rapporti la motorizzazione TCe 95 che rivendica una coppia massima di 135 Nm. Grazie alla sovralimentazione, le riprese reattive a basso regime conferiscono al veicolo un temperamento ancora più dinamico, in città ma anche fuori.