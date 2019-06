Renault Zoe, atto III: svelata la nuova generazione della city-car elettrica

Renault ha tolto i veli alla nuova generazione di ZOE. La city car elettrica torna più performante che mai, soprattutto grazie alla maggiore autonomia e potenza. Il design deciso le conferisce più carattere. Offre equipaggiamenti high-tech per il comfort di guida e di vita a bordo. Il piacere di guida al 100% elettrica assume una nuova dimensione!

Il lancio della terza generazione del veicolo leader della gamma al 100% elettrica di Renault è un passo importante nella strategia del Gruppo per lo sviluppo dei veicoli elettrici su vasta scala. Sette anni dopo la nascita di un veicolo pionieristico che si è attestato come la city car elettrica più venduta in Europa, Nuova ZOE cambia volto in termini di versatilità, qualità e tecnologia. Propone prestazioni valorizzanti fin dai primi livelli di allestimento, pur rimanendo accessibile.

L’evoluzione appare evidente a colpo d’occhio. All’esterno, Nuova ZOE afferma il suo carattere senza rinunciare alla sua immancabile freschezza. Negli interni attua la rivoluzione, con un posto guida e una plancia interamente ridisegnati per un maggior comfort.

Sul piano tecnico, Nuova ZOE offre al tempo stesso più autonomia, con una batteria da 52 kWh che aumenta il suo raggio d’azione fino a 390 chilometri in ciclo WLTP, e maggiori soluzioni di ricarica, grazie all’introduzione della ricarica in corrente continua (DC). Aumenta, inoltre, anche il piacere di guida, grazie ad un gruppo motopropulsore più performante con una potenza di 100 kW.

Infine, Renault dà in dotazione a Nuova ZOE tanti equipaggiamenti innovativi e servizi connessi Renault EASY CONNECT. Dai dispositivi di assistenza alla guida al display per il conducente da 10”, passando per il sistema multimediale Renault EASY LINK e la nuova modalità di guida per facilitare la circolazione in ambiente urbano: tutti accorgimenti pensati per offrire maggior semplicità e piacevolezza nella vita quotidiana.

Pioniere e leader della mobilità elettrica in Europa, Renault ha acquisito conoscenze uniche relativamente alle esigenze e alle attese di questo mercato in pieno sviluppo. Nuova ZOE ne è la prova tangibile. «Nuova ZOE ha un vantaggio unico: è la terza generazione di un veicolo che è già considerato una referenza. Ci siamo arricchiti della nostra esperienza nel mercato della mobilità elettrica per rendere l’auto più moderna in tutte le sue prestazioni e tecnologie già molto apprezzate dagli automobilisti.» ha dichiarato Eric Feunteun, Direttore Programma Veicoli Elettrici