Cresce l'attesa per scoprire com'è fatta la nuova SEAT Leon. La nuova generazione della compatta di casa SEAT verrà svelata tra pochi giorni, precisamente il 28 gennaio nella sede di Martorell.

Nel frattempo, gli abitanti di Barcellona potrebbero vederla aggirarsi per le strade della città 'sotto mentite spoglie', ricoperta da una pellicola in vinile che non ne rende immediatamente riconoscibili le forme. La presentazione potrà essere seguita in diretta sui canali ufficiali SEAT.