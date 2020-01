SEAT toglie il velo alla nuova Leon e rivoluziona il segmento delle compatte

SEAT ha presentato nello stabilimento di Martorell la nuova SEAT Leon, un’auto destinata a ridisegnare il segmento delle compatte. L’azienda ha investito 1,1 miliardi di Euro con l’obiettivo di introdurre sul mercato vetture dotate di motori più efficienti, livelli di connettività e sistemi di assistenza alla guida inediti, maggiore dinamismo e look ancora più accattivanti.

Evoluzione del design

La nuova SEAT Leon presenta un design nettamente evoluto rispetto al modello precedente: il nuovo linguaggio stilistico degli esterni e degli interni le conferisce una personalità ancor più spiccata, grazie alle proporzioni complessive migliorate, al frontale più grintoso e alle linee più fluide. La nuova Leon illumina la strada nel segmento con una gamma di tecnologie di illuminazione innovative checomprendono illuminazione ambiente avvolgente, luci posteriori coast-to-coast, indicatori di direzione dinamici, fari full LED e luci di benvenuto.

Ampia gamma di propulsori all’avanguardia

La quarta generazione di Leon migliora sensibilmente il proprio grado di efficienza offrendo un’avanzata gamma di propulsori che comprende opzioni a benzina (TSI), Diesel (TDI), metano (TGI), mild-hybrid (eTSI) e plug-in hybrid (eHybrid).

La prima SEAT completamente connessa

La nuova Leon è la prima auto completamente connessa di SEAT, essendo dotata di connettività in-car e out-car (navigazione, funzioni e servizi online), con Full Link che include Android Auto e Wireless CarPlay.

A prova di futuro

La nuova SEAT Leon è pronta per affrontare il futuro. La nuova generazione di SEAT Leon, basata sulla piattaforma MQB Evo, è il modello più innovativo mai realizzato dal marchio: essendo la prima vettura completamente connessa, dotata di innovativi sistemi di assistenza alla guida e di tecnologie ibride, è pronta per affrontare qualsiasi sfida il futuro abbia in serbo.

La SEAT più sicura

La SEAT più sicura di sempre: grazie al Cruise Control adattivo predittivo, all’Emergency Assist 3.0, al Travel Assist e al Side and Exit Assist, la nuova generazione di Leon è equipaggiata con alcuni dei sistemi di assistenza alla guida più avanzati per garantire una protezione ottimale in qualsiasi condizione di guida.

Il segreto della versatilità

Il modello SEAT di maggior successo diventa ancora più versatile: le maggiori dimensioni delle versioni hatchback e Sportstourer (86 mm e 93 mm rispettivamente) aumentano ulteriormente lo spazio disponibile sui sedili posteriori e offrono una capacità del bagagliaio ancora più ampia per la Sportstourer.

Una storia di successo

La nuova SEAT Leon è stata progettata e sviluppata a Barcellona (Martorell), dove sarà anche prodotta. Nel corso delle tre precedenti generazioni, Leon è stata venduta in oltre 2,2 milioni di esemplari e la nuova generazione è destinata a continuare questa storia di successo firmata SEAT.