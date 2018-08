Skoda, ecco la nuova Fabia rinnovata nel design e nella tecnica

Aggiornamento tecnico ed estetico per Skoda Fabia. A quattro anni dall’introduzione della terza generazione, la city car viene ampiamente rivisitata e resa più moderna.

La gamma si rinnova nel design frontale e posteriore, così da enfatizzare il family feeling con i modelli più recenti del brand, propone nuovi interni e introduce nuove soluzioni tecnologiche. Davanti è evidente il nuovo disegno della calandra, che si accompagna ai nuovi gruppi ottici per la prima volta disponibili in tecnologia Led. Le dimensioni interne ed esterne sono rimaste sostanzialmente invariate (+5mm lunghezza), confermando uno dei punti di forza: il grande spazio interno rispetto alle dimensioni esterne compatte e il bagagliaio ai vertici del segmento.La gamma di motorizzazioni, ora interamente composta da benzina, si arricchisce del nuovo 1.0 TSI 110 CV, disponibile sia con il cambio manuale a 6 rapporti sia con il cambio automatico DSG a 7 rapporti.

La già ricca offerta di sistemi di sicurezza attiva e passiva viene da subito ampliata con nuovi sistemi di assistenza, che coadiuvano il conducente nell’effettuare cambi di corsia e manovre di uscita dai parcheggi, nella commutazione da abbaglianti ad anabbaglianti e viceversa. Si tratta di sistemi finora riservati solo ai segmenti superiori. La plancia è caratterizzata da una strumentazione di nuova concezione, con nuovi strumenti di forma circolare che vantano leggibilità ancora maggiore. La gradevole impressione complessiva viene poi perfezionata da nuovi inserti decorativi e materiali di alta qualità. Il sistema di infotainment Amundsen offre il collegamento in rete con Infotainment Online, hotspot Wlan e, tramite Skoda Media Command 2.0, consente il controllo da remoto a due tablet. Con Skoda Connect è possibile sbloccare e bloccare le porte a distanza tramite smartphone/smartwatch o accesso al web. Una novità nell’offerta è rappresentata dal sistema di infotainment Swing Plus con display a colori da 6,5 pollici.

L’offerta di versioni per il mercato italiano è stata rivista alla luce delle richieste dei clienti, mantenendo al centro dell’offerta le apprezzate versioni Design Edition e Twin Color. La gamma è oggi anche più competitiva, grazie a prezzi invariati e a un maggior vantaggio cliente, soprattutto sulle versioni Twin Color Monte Carlo e Business. La versione Business, nello specifico, è stata pensata per soddisfare le esigenze del mercato flotte e noleggi, anche alla luce della migliore efficienza dei motori benzina. Le versioni Design Edition e Twin Color, sviluppate nel 2016 specificamente per il mercato italiano, rimangono la colonna portante della gamma, alla luce del grande successo riscontrato dalla loro introduzione. Le versioni speciali Twin Color Monte Carlo e ScoutLine rappresentano ora il top di gamma, aggiungendo alle forti caratterizzazioni estetiche un vantaggio cliente migliorato rispetto alla gamma precedente. Fabia Twin Color Monte Carlo offre il pacchetto estetico sportivo, i fari Led anteriori e posteriori, il color concept, i cerchi neri da 16” e i sedili sportivi con poggiatesta integrato in tessuto e pelle.