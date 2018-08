Suzuki diffonde le prime immagini della nuova Vitara

Suzuki Vitara è da 30 anni l’unico autentico SUV del mercato Italiano. Ha debuttato nel 1988 proponendosi come pioniera del segmento dei SUV compatti grazie a un design originale. La gamma Vitara da allora si è evoluta, contemporaneamente alle mutate esigenze del mercato, celebrando il suo 30esimo anniversario nel maggio 2018.

Il numero di Vitara, vendute in 191 paesi del mondo dal 1988 a oggi, ha superato i 3,65* milioni di unità: la nuova Vitara continua questa gloriosa tradizione, rappresentando l’auto ideale per ogni tipo di spostamento, dalla mobilità quotidiana ai week-end più avventurosi.

Oggi la nuova Vitara reinterpreta una formula vincente, distinguendosi ancora dalle rivali con una linea personale, con dimensioni compatte e con tecnologia all’avanguardia: a caratterizzarla un restyling importante della parte anteriore con nuovi gruppi ottici, nuova griglia a 5 elementi e rinnovata calandra anteriore. Nuovi anche i fari posteriori, con design 3D e tecnologia LED. Il design degli interni si caratterizza per importanti novità nell’utilizzo dei materiali e nel design dei sedili per garantire il massimo della qualità e del comfort.

In linea con la filosofia Suzuki, la Nuova Vitara propone un’importante iniezione di tecnologia di serie a bordo veicolo. In particolar modo, il SUV della casa di Hamamatsu diverrà il punto di riferimento per il segmento dei SUV compatti per quanto riguarda i sistemi di guida semi-autonoma.

La tecnologia utilizzata sulle vetture 4WD Suzuki si è evoluta nel tempo, così come si è evoluta la serie Vitara: Nuova VITARA conferma la presenza dell’innovativo sistema di trazione Suzuki 4WD ALLGRIP SELECT che la rende inarrestabile su ogni tracciato, anche quando la pendenza aumenta e l’aderenza viene meno.