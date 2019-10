Toyota mostra in anteprima mondiale la nuova generazione di Yaris

Toyota presenta in anteprima mondiale la nuova Yaris, la quarta generazione del modello cha ha fatto la storia di Toyota in Italia fin dal lancio della prima generazione nel 1999.

Per la presentazione è stata scelta Amsterdam perché l’Europa avrà un ruolo da protagonista nelle vendite di questo modello e l’Italia in questo contesto sarà uno dei mercati di riferimento. Quella di Yaris, dal lancio sul mercato nel 1999 ad oggi, rappresenta per l’Italia una storia di successo con circa un milione di unità vendute.

Yaris è da sempre un modello all’avanguardia, in grado di stabilire nuovi standard per il Segmento B sia in termini di innovazione che sicurezza ed oggi è pronta al suo ventesimo anno a rappresentare nuovamente un punto di riferimento per il mercato delle compatte grazie a tre pilastri: nuova piattaforma Toyota New Global Architecture TNGA-B, nuovo motore Hybrid Dynamic Force 1.5L e l’ultima evoluzione del Toyota Safety Sense.

Nuova piattaformaTNGA-B

Il nuovo progetto è stato realizzato sulla nuova piattaforma Toyota New Global Architecture TNGA-B realizzata per i nuovi modelli di dimensioni compatte che consente alla nuova Yaris di effettuare un passo avanti in termini di stile, maneggevolezza e piacere di guida.

Nuova Yaris si rinnova in maniera sostanziale nel design, caratterizzato ora da un taglio più sportivo ed uno stile più dinamico ma allo stesso tempo mantenendo la sua essenza da citycar con dimensioni compatte che rimangono al di sotto dei 4 metri senza sacrificare lo spazio in termini di comfort degli interni.

La nuova Yaris, è 5 mm più corta della precedente ma ha una larghezza ed un passo incrementato di 50 mm, enfatizzando nuovamente l'approccio “piccola fuori, grande dentro" che ha così fortemente definito il suo carattere e il suo fascino dalla prima generazione.

Nuovo motore Hybrid Dynamic Force 1.5L

Il nuovo motore Hybrid Dynamic Force 1.5L con sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione deriva dai più grandi 2.0L e 2.5L introdotti sulla nuova Corolla e su RAV4, sviluppati con la stessa attenzione relativa al peso e alle dimensioni delle componenti per ottenere il massimo in termini di consumi ed emissioni.

Il sistema ibrido di quarta generazione è stato testato in diverse città d'Europa come Roma, Parigi e Darmstadt ed i risultati mostrano come in un contesto urbano, oltre l’80% del tempo di percorrenza avvenga a emissioni zero.

Il nuovo powertrain presenta ora un motore Dynamic Force 1.5L benzina con 3 cilindri e ciclo Atkinson con fasatura variabile delle valvole, in grado di ottenere la migliore velocità di combustione al mondo, a sostegno di consumi ridotti ed elevati livelli di coppia anche con le velocità più contenute.

Il rendimento termico raggiunge il valore del 40%, per un miglioramento di oltre il 20% in termini di consumi ed emissioni di CO 2 e del 15% in termini di potenza. Il sistema adotta inoltre una nuova batteria agli ioni di litio, più potente ma allo stesso tempo più compatta e leggera.

Dal 2012, Yaris ha introdotto la tecnologia Full Hybrid Electric su un modello di volume contribuendo in modo determinante alla ‘democratizzazione’ dell’ibrido sul nostro mercato conquistando oltre 100.000 clienti. Una storia di successo che vede oggi la Yaris Hybrid il modello ibrido più venduto in Italia rappresentando oggi un quarto delle vendite del mercato ibrido- elettrificato.

Oggi 2 clienti su 3 di Yaris scelgono la versione Hybrid e circa l’80% dei clienti che l’hanno acquistata non tornano indietro scegliendo un modello della Gamma Full Hybrid Electric di Toyota.

Toyota Safety Sense di ultima generazione

La nuova Yaris nasce per offrire una performance ai vertici della categoria grazie ai significativi affinamenti apportati ai sistemi per la sicurezza attiva e passiva.

Tra i nuovi sistemi di assistenza alla guida figurano il Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go e il Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia LTA che saranno disponibili di serie sul modello.

Accanto ai sistemi di assistenza alla guida, la nuova Yaris ottiene anche i migliori livelli di protezione degli occupanti anche secondo i più severi standard di sicurezza del 2020. Yaris sarà la prima vettura compatta a introdurre un airbag centrale, progettato per proteggere al meglio gli occupanti in caso di impatto laterale. Nuova Yaris sarà disponibile in Italia da giugno 2020