Nuova Yaris: aperte le prenotazioni online, prime consegne in estate

Toyota ha annunciato che a partire dal 5 marzo 2020 è disponibile il nuovo servizio di prenotazione on-line per coloro che vorranno essere tra i primi a possedere la quarta generazione di Toyota Yaris in Italia.

I clienti potranno registrare il proprio interesse accedendo alla piattaforma online di Nuova Yaris https://www.toyota.it/gamma/yaris/nuova-yaris o della sua variante sportiva GR Yaris https://www.toyota.it/mondo-toyota/toyotagazooracing/gr-yaris. Coloro che si prenoteranno, saranno tra i primi a ricevere la nuova Yaris prevista in arrivo per giugno 2020, mentre per la sportiva GR Yaris si dovrà aspettare la fine dell’anno.

I primi clienti di nuova Yaris verranno ricontattati dal concessionario nel mese di aprile per scegliere allestimento e prezzo della loro nuova vettura.

“Abbiamo da poco raggiunto i 15 Milioni di veicoli elettrificati nel mondo di cui oltre 300.000 unità in Italia (Toyota e Lexus), un successo frutto di un percorso iniziato oltre 20 anni fa. - dichiara Mauro Caruccio, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia - I numeri ci dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta e oggi siamo pronti per lanciare sul mercato la nuova Yaris, il modello che ha fatto la storia di Toyota in Italia e che si presenta oggi con l’ibrido Toyota migliore di sempre più efficiente, più affidabile, più sicuro ed economicamente accessibile. “

Nuova Toyota Yaris

Toyota è pronta per il lancio della quarta generazione della sua best seller Yaris. La vettura esprime al meglio la nuova direzione intrapresa del brand, con un linguaggio stilistico nuovo e audace. Questi saranno gli stilemi che il marchio ha intenzione di proporre anche nei prossimi anni.

La storia di Yaris nasce oltre 20 anni fa ed è contraddistinta da ottimi risultati e grandi vendite: oltre 4 milioni le unità messe su strada in Europa, di cui oltre un milione in Italia (Paese che rappresenta il mercato principale del Vecchio Continente).

Per meglio comprendere il peso di Yaris nel nostro mercato, basti pensare che i volumi del piccolo genio rappresentano quasi la metà del totale vendite di Toyota in Italia.

La quarta generazione di Yaris vanta un legame diretto con la prima generazione, versione che ne ha determinato il successo. Dal design originale sono state riprese le linee, ora più moderne e filanti, e il concetto di “piccola fuori, grande dentro”, con dimensioni compatte – al di sotto dei 4 metri – senza però sacrificare lo spazio in termini di comfort degli interni e abitabilità.

Allo stesso tempo però Yaris è un concentrato di tecnologia, e sfrutta gli ultimi ritrovati di Toyota. Questo modello infatti è da sempre sinonimo di avanguardia, in grado di stabilire nuovi standard per il segmento B sia in termini di innovazione che sicurezza. Yaris è pronta a confrontarsi con le sue rivali e oggi si pone come punto di riferimento per il mercato delle compatte.

La vettura monta un nuovo motore Hybrid Dynamic Force da 1.5 litri, 3 cilindri, in grado di erogare 116 CV di potenza massima combinata grazie al sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione completamente riprogettato e nuove batterie al litio, con consumi a partire da 2.9l/100km* ed emissioni da 64g/km* di CO 2 (nel ciclo NEDC correlato). Nuova Yaris è in grado di veleggiare fino a 130 km/h.

Prima nella classifica delle ibride più vendute in Italia, dal 2012 Yaris Hybrid è stata la prima vera ibrida accessibile di volume sul mercato italiano, e ha conquistato oltre 120.000 clienti.

La nuova generazione presenta un baricentro ribassato, un telaio più bilanciato e una rigidità torsionale superiore unita ad una scocca più rigida, fattore primario per assicurare alla vettura comfort di marcia, stabilità e la riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni. Queste straordinarie caratteristiche sono stare possibili grazie alla piattaforma Toyota New Global Architecture TNGA-B, realizzata appositamente per i nuovi modelli di dimensioni compatte, che consente alla nuova Yaris di fare un passo avanti in termini di maneggevolezza, piacere di guida e soprattutto di stile.

Sviluppata per accompagnare i clienti nei loro spostamenti quotidiani in tutta sicurezza la vettura si avvale del nuovo Toyota Safety Sense che si arricchisce del Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go, del Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia LTA e introduce per la prima volta in Toyota, la funzione di assistenza alle intersezioni stradali in grado di rilevare i pedoni e i veicoli che impegnano accidentalmente la traiettoria del veicolo agli incroci. La nuova Yaris è anche la prima vettura nel segmento delle compatte a introdurre un airbag centrale progettato per proteggere al meglio gli occupanti in caso di impatto laterale, facendole ottenere i migliori livelli di protezione degli occupanti anche secondo i più severi standard 2020.