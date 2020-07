Volkswagen, aperti gli ordini per la gamma italiana della nuova Tiguan

Ora è possibile ordinare la nuova Tiguan presso le Concessionarie Volkswagen italiane. Il SUV di maggior successo in Europa si rinnova per diventare ancora più attraente, sicuro, efficiente e connesso; in sintesi, una Tiguan ancora più evoluta.

Al lancio, la gamma italiana è composta dagli allestimenti Life, Elegance, R-Line e permette la scelta tra quattro motori: 1.5 TSI ACT da 130 o 150 CV e 2.0 TDI SCR da 122 o 150 CV, con cambi manuale a 6 rapporti o automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Il Turbodiesel più potente può essere anche accoppiato alla trazione integrale 4MOTION.

Tutti i motori sono omologati secondo le normative antinquinamento Euro 6d-ISC-FCM. Le principali dotazioni di serie della nuova Tiguan prevedono, sin dall’allestimento d’accesso, i sistemi di assistenza alla guida più avanzati, ossia cruise control adattivo, Lane Assist, Front Assist con frenata d’emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, Side Assist Plus con Rear Traffic Alert e PreCrash. Inoltre, sono di serie cerchi in lega da 17”, fari a LED, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, radio Composition con Online Connectivity Unit (OCU) e servizi We Connect Plus. I prezzi di listino della nuova Tiguan partono da 31.150 Euro, con le prime consegne ai Clienti previste per ottobre.

L’ibrida plug-in eHybrid e la sportiva R da 320 CV

Nei prossimi mesi, la Volkswagen Tiguan sarà disponibile nella variante ibrida plug-in eHybrid, capace di erogare 245 CV e 50 km di autonomia in modalità puramente elettrica, e in quella sportiva Tiguan R, spinta da un potente TSI da 320 CV. Gli esperti della Volkswagen R hanno sviluppato per questa variante ad alte prestazioni una nuova trazione integrale con torque splitter, che è in grado di distribuire la forza motrice in modo variabile tra l’asse anteriore e quello posteriore nonché tra le ruote posteriori sinistra e destra, per un comportamento dinamico inedito in un SUV.