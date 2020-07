Volkswagen presenta in anteprima mondiale la nuova Tiguan 2020

La Volkswagen Tiguan è il SUV di maggior successo a livello europeo e uno tra i più venduti in tutto il mondo. Ad oggi ne sono stati prodotti oltre sei milioni di esemplari. Con circa 911.000 unità, nel 2019 è stato di nuovo il modello più richiesto del Marchio e di tutto il Gruppo Volkswagen. Ora la best seller si presenta con un sostanziale aggiornamento. Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer e neo designato CEO della marca Volkswagen, afferma: “Con la seconda generazione della Tiguan abbiamo avviato la nostra strategia globale nel campo dei SUV nel 2016. Da allora sono seguiti molti altri modelli di successo in tutto il mondo. Ora la Volkswagen compie il passo successivo elettrizzando, digitalizzando e collegando in rete la nuova Tiguan. Ciò significa che il SUV compatto è pronto per affrontare le sfide del nostro tempo".

Nuova fase evolutiva della Tiguan. Tutti i comparti tecnologici essenziali di questo modello di successo si sono evoluti in misura significativa: la Volkswagen elettrifica la Tiguan dotandola di un nuovo e modernissimo propulsore ibrido plug-in (potenza di sistema: 245 CV). Un’altra novità è rappresentata dal debutto del modello Tiguan R, spinto da un potente TSI da 320 CV; gli esperti in materia di performance della Volkswagen R hanno sviluppato per il modello top di gamma ad alte prestazioni una nuova trazione integrale con torque splitter. Grazie all’adozione del twin dosing, la Casa tedesca è riuscita a rendere i propulsori Turbodiesel TDI della nuova Tiguan tra i motori a combustione più puliti a livello mondiale. Grazie al nuovo Travel Assist, ora la Tiguan è in grado di viaggiare in modalità assistita fino a una velocità di 210 km/h (dinamica longitudinale e trasversale). Inoltre, tramite i sistemi di infotainment di ultima generazione MIB3, la Tiguan offre una gamma completamente nuova di servizi e funzioni3 online a bordo. Nuovo è anche il sistema audio da 480 Watt dello specialista del suono Harman/Kardon. Inoltre, la Volkswagen ha digitalizzato la gestione dei comandi della climatizzazione impiegando cursori touch e superfici tattili. Non meno importante, i nuovi fari a LED Matrix IQ.LIGHT3 della Tiguan offrono al guidatore un livello di comfort e sicurezza senza precedenti.

Un portento di versatilità tra i SUV

Come i modelli precedenti, la nuova Tiguan è una vera e propria vettura multiuso. Un autentico SUV con peso rimorchiabile fino a 2,5 tonnellate e una Volkswagen in grado di affrontare con disinvoltura qualsiasi situazione di guida. E grazie alla sua nuova gamma di sistemi di propulsione, assistenza e infotainment, la Tiguan riesce ora a farlo ancor meglio di prima.

Frontale completamente nuovo

Dal punto di vista estetico, l’aggiornamento della Tiguan risulta evidente osservandone, tra l’altro, il frontale ridisegnato. Klaus Zyciora, Responsabile Design del Gruppo Volkswagen: “Per quanto riguarda la parte anteriore, con l’adozione della nuova calandra l’immagine ricorda modelli più grandi come la Touareg o l’Atlas Cross Sport nordamericano. La nuova Tiguan ora appare ancora più forte”. Il cofano motore è stato rialzato, mentre la nuova calandra, che ospita i fari con tecnologia LED, è caratterizzata da una maggiore larghezza. Al centro è stato integrato il nuovo emblema VW. Anche gli incisivi paraurti presentano un design inedito. Nella parte posteriore spicca al centro, sotto il logo VW, la scritta Tiguan; la scritta 4MOTION posteriore per le versioni a trazione integrale è stata a sua volta ristilizzata.

Nuovi sistemi di propulsione

L’ibrida plug-in eHybrid. La Volkswagen ha ridefinito la gamma delle motorizzazioni della Tiguan. Tra gli highlight figura la nuova Tiguan eHybrid con propulsore ibrido plug-in (245 CV). La Tiguan eHybrid rappresenta un componente fondamentale nell’ambito del programma di elettrificazione della Casa di Wolfsburg. Frank Welsch, Membro del Consiglio di Amministrazione della marca Volkswagen per il Settore Sviluppo ha dichiarato al riguardo: “Abbiamo progettato lo schema propulsivo in modo che sia possibile avviare sempre la Tiguan eHybrid in modalità elettrica

E-Mode quando la batteria è sufficientemente carica. Con la batteria carica, la vettura ha un’autonomia in trazione 100% elettrica di circa

504 chilometri secondo il ciclo WLTP. La maggior parte dei nostri Clienti potrà, pertanto, percorrere i propri tragitti giornalieri medi a emissioni locali zero, in condizioni di guida reale”.

Grazie a una modalità ibrida configurabile in modo intuitivo, è inoltre possibile accumulare energia elettrica sufficiente anche durante un lungo viaggio per entrare nell’area urbana di destinazione a emissioni zero. La Tiguan eHybrid può essere guidata in modalità esclusivamente elettrica fino alla velocità di 130 km/h; in modalità Hybrid, il motore elettrico supporta l'efficiente TSI in fase di accelerazione. In questa modalità, la sinergia tra il motore elettrico e quello a combustione offre un’erogazione di potenza coinvolgente, perché il motore elettrico agisce come un booster aggiuntivo. La modalità GTE, che si attiva tramite un pulsante posizionato accanto alla leva del cambio DSG, offre una dinamica particolare. In questo caso, il motore elettrico e il TSI si uniscono per fornire la massima potenza di sistema alla Tiguan eHybrid.

Le innovazioni ecocompatibili caratterizzano anche le altre tipologie di motorizzazioni. Per esempio i Turbodiesel: i motori TDI, particolarmente apprezzati sulla Tiguan, sono ora dotati di due catalizzatori SCR disposti in sequenza, ciascuno con iniezione di AdBlue separata

(la cosiddetta tecnologia twin dosing). Questo ha consentito alla Volkswagen di ridurre gli ossidi di azoto (NOX) in modo significativo rispetto al modello precedente. Il catalizzatore SCR numero 1, essendo posizionato vicino al motore, raggiunge la propria temperatura di esercizio ottimale poco dopo l’avviamento. Le emissioni di NOX vengono così ridotte molto rapidamente; inoltre, la disposizione vicino al motore rappresenta un vantaggio quando si guida ai bassi carichi. Il catalizzatore SCR numero 2 si trova nel sottoscocca; per effetto della maggiore distanza dal motore, i gas di scarico a monte del secondo catalizzatore sono fino a 100°C più freddi. Questo catalizzatore SCR funziona, pertanto, soprattutto in presenza di carichi elevati, per esempio durante la guida ad alta velocità o trainando un rimorchio. Indipendentemente dalla modalità di funzionamento del motore, il twin dosing assicura che uno dei due catalizzatori SCR funzioni sempre alla temperatura di esercizio ottimale e, di conseguenza, gli ossidi di azoto vengano post-trattati in modo particolarmente efficiente e convertiti in acqua e azoto, un gas innocuo.

La versione R porta una ventata di dinamismo. Una novità sul fronte delle motorizzazioni della gamma è rappresentata dal TSI ad alte prestazioni da 320 CV della prima Tiguan R. “La Tiguan R possiede tutte le doti che ci si aspetta da un modello Volkswagen R: sportività anche per l’utilizzo in pista e, allo stesso tempo, illimitata adattabilità all’uso quotidiano oltre a un design particolarmente espressivo”, ha sottolineato Jost Capito, Direttore della Volkswagen R. Per realizzare il nuovo modello R, la Volkswagen R ha coordinato tutte le attività relative all’adattamento per la Tiguan del motore EA888 evo4, la versione più recente del TSI ad alte prestazioni, e ha anche sviluppato una nuova trazione integrale con torque splitter, in grado di distribuire la forza motrice in modo variabile tra l’asse anteriore e quello posteriore nonché tra le ruote posteriori sinistra e destra.

Nuove linee di allestimento

Tiguan, Life, Elegance, R-Line. La Volkswagen ha anche riconfigurato e rinominato le linee di allestimento. Sopra il modello di accesso, denominato Tiguan, troviamo la versione Life caratterizzata da un’ampia e completa dotazione. Per quanto riguarda il successivo livello di allestimento, le versioni si biforcano in Elegance (più ricercata) ed R-Line (più sportiva). Tra gli equipaggiamenti di serie di tutte le versioni della Tiguan figurano, tra l’altro, i fari a LED, il sistema di protezione proattiva degli occupanti2 abbinato al Front Assist2, il nuovo volante multifunzione, un sistema di infotainment con display da almeno 6,5 pollici, oltre a We Connect e We Connect Plus. Varie dotazioni come Light Assist (sistema di regolazione automatica delle luci abbaglianti), cruise control adattivo ACC (controllo automatico della distanza), mancorrenti sul tetto o climatizzatore automatico (Climatronic) e cerchi in alluminio da 17 pollici sono disponibili di serie già nella versione Life. Gli allestimenti top di gamma Elegance ed R-Line condividono anche dotazioni di serie come i fari a LED Matrix IQ.LIGHT, il Digital Cockpit (strumentazione digitale con diagonale dello schermo da 10 pollici), l’illuminazione ambiente multicolore regolabile e il Winter Pack con volante riscaldabile. In più, l’allestimento Elegance offre il portellone posteriore con apertura/chiusura a comando elettrico e mancorrenti anodizzati argento (tutti gli esempi di equipaggiamento valgono per il mercato tedesco, potrebbero esserci variazioni per gli altri Paesi).

Esterni ed interni specifici per la versione R

L’omonimo programma R sviluppato dalla Volkswagen R crea un mondo di prestazioni ed equipaggiamenti a sé stante e dedicato. La versione R rappresenta da sempre il modello più potente della gamma. Inoltre, la Volkswagen R realizza sempre un allestimento ad hoc per questi modelli. E la Tiguan R da 320 CV non fa eccezione: i caratteristici equipaggiamenti per gli esterni comprendono, tra l’altro, paraurti specifici, un diffusore ad hoc nel posteriore, passaruota maggiorati e cerchi in lega leggera Estoril da 21 pollici.

Dotazione funzionale specifica per la versione R. L’allestimento R è completato e arricchito, tra l’altro, da un impianto frenante particolarmente performante, assetto DCC messo a punto ex novo e ribassato di 10 mm (ammortizzatori regolabili adattivi), selezione del profilo di guida anch’esso caratteristico per la versione R, ESC disattivabile, trazione integrale di nuova progettazione con torque splitter, nonché impianto di scarico sportivo specifico con quattro terminali a vista e con finiture cromate. A richiesta, sarà inoltre disponibile per la Tiguan R un sistema di scarico sportivo in titanio dello specialista Akrapovič.

All’interno dell’abitacolo, tra le caratteristiche salienti che contraddistinguono la Tiguan R figurano, tra l’altro, i nuovi sedili sportivi pregiati con appoggiatesta integrati sviluppati esclusivamente per questo modello, che si sposano perfettamente, sia sotto il profilo estetico sia ergonomico, con il carattere dinamico della vettura. La dotazione comprende inoltre la strumentazione digitale Digital Cockpit con logo R e cronometro integrato, inserti decorativi specifici R (Carbon Grey) e listelli battitacco anteriori illuminati con logo R. L’abitacolo è caratterizzato dal nuovo volante sportivo con tasto R per attivare direttamente la modalità Race, nonché paddle sportivi per l’azionamento manuale del cambio DSG a 7 rapporti, anch’esso di serie.