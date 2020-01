Nuovi Scrambler Ducati 1100: la gamma si arricchisce con due modelli inediti

Ancora più divertenti e performanti, caratterizzati da un design iconico e originale al tempo stesso, i nuovi Scrambler ® 1100 PRO rappresentano la scelta ideale per quanti vogliono guidare una moto con un motore da 1079 cm³, caratterizzato da una coppia generosa disponibile sin dai bassi regimi, con un serbatoio in acciaio da 15 litri che, abbinato alla comoda sella caratterizzata dal nuovo rivestimento, permette di affrontare anche i viaggi più lunghi.



Stile iconico e senso di libertà, ma anche agilità tra le curve in sicurezza per un divertimento assicurato: questo è lo spirito che ha dato vita ai nuovi Scrambler ® 1100 PRO e Scrambler ® 1100 Sport PRO. Nati per chi ama guidare la moto anche fuori dai centri urbani, magari in compagnia di un passeggero, questi nuovi modelli sono un’ulteriore declinazione della moto che interpreta e completa la Land Of Joy Scrambler ® .



Tra le due versioni proposte, lo Scrambler ® 1100 PRO si distingue per la nuova livrea bicolore “Ocean Drive”, abbinata al telaio in tubi d’acciaio e al telaietto posteriore in alluminio, entrambi di colore nero. Nere sono anche tutte le cover in alluminio. Il posteriore è la parte più caratterizzante della moto grazie al nuovo doppio scarico laterale destro e al porta targa basso che, associati alla nuova colorazione, contribuiscono in maniera importante a rendere la moto più compatta. Altro elemento distintivo è la luce anteriore : prendendo ispirazione dal nastro, che negli anni ‘70 veniva applicato sui fari per preservare il gruppo ottico, all'interno del faro è stata ricreata una “X” in metallo di colore nero. Un dettaglio che rende la moto ulteriormente riconoscibile e originale, anche a luci spente.



Lo Scrambler ® 1100 Sport PRO è la versione più muscolosa della Land of Joy. Questa versione porta con sé tutti i dettagli stilistici del PRO e, in aggiunta, è dotato di sospensioni Öhlins, manubrio basso e specchi retrovisori in stile Café Racer. Il 1100 Sport PRO è disponibile nella colorazione “Matt Black” dove, sulle guance intercambiabili, è verniciato il logo 1100.



Gli Scrambler ® 1100 PRO sono all’avanguardia anche nell’elettronica, dotati di Ducati Traction Control (DTC), calibrato appositamente per il modello, e di ABS Cornering, che garantisce sicurezza in ogni tipo di curva. I tre Riding Mode di serie, Active, Journey e City, aiutano anche i motociclisti meno esperti a trovare il giusto equilibrio nell’uso delle componenti elettroniche scegliendo il proprio stile di guida.



Scrambler ® 1100 PRO e Scrambler ® 1100 Sport PRO saranno disponibili a partire da fine marzo 2020. Maggiori informazioni sui nuovi modelli sono sul sito ufficiale di Scrambler Ducati, inoltre è possibile vedere il video di lancio sul canale YouTube del brand.