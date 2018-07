Esodo estivo, debuttano i nuovi tutor: da quando e dove saranno attivi

L’esodo estivo dovrebbe potersi svolgere in maggiore sicurezza grazie all’installazione di 16 tutor di nuova generazione (chiamati SICVe-PM ndr) che saranno attivi a partire dal prossimo 25 luglio sulla rete di Autostrade per l’Italia, coprendo circa 500 km di strada lungo le principali direttrici.

A darne notizia è il Codacons dopo la partecipazione alla riunione odierna della Consulta per la sicurezza stradale – di cui l’associazione fa parte – nel corso della quale sono state illustrate le ultime novità in vista delle partenze degli italiani per le vacanze estive.

Dove saranno attivi i nuovi tutor

Il nuovo sistema tutor sarà attivo su diverse tratte dell’A1, A10, A14 e A16 e garantirà un miglioramento delle prestazioni in quanto il dispositivo non si baserà più sul riconoscimento della targa ma sulla verosimiglianza di stringhe descrittive dell’immagine relativa al transito rilevato. Con questo sistema è possibile incrementare il numero di veicoli rilevati e garantire una maggiore sicurezza stradale.

In aumento i guidatori positivi a sostanze stupefacenti

Nel corso della riunione odierna è inoltre emerso un dato allarmante: l’abnorme crescita delle sanzioni elevate dalla Polizia Stradale per guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti: nel primo semestre del 2018 le contravvenzioni per “guida in stato di ebbrezza” sono aumentate del +13,9% rispetto allo stesso periodo del 2017; quelle per “guida sotto influenza di droghe” addirittura del +16,2%.