Mercedes-Benz, ecco il nuovo GLE: il SUV premium si reinventa

Mercedes-Benz presenta il nuovo GLE. Il design degli esterni esprime forza e carattere, registrando un nuovo record di aerodinamica nel segmento dei SUV, con un valore di Cx pari a 0,29. Novità assoluta è l'assetto attivo E-Active Body Control con tensione a 48 volt.

Combinato con le sospensioni pneumatiche Airmatic migliorate, offre ancora più comfort di guida e agilità, ma anche funzioni completamente nuove, come la modalità per liberare le ruote. Si tratta dell'unico sistema presente sul mercato in cui la forza delle molle e degli ammortizzatori viene regolata individualmente per ogni singola ruota. In questo modo si possono contrastare non solo i movimenti di rollio, ma anche di beccheggio e d'imbardata.

Le motorizzazioni

GLE è il primo SUV in assoluto a soddisfare la futura norma Euro 6d. Il motore diesel a sei cilindri da 330 Cv è montato su GLE 400 d 4Matic e su GLE 350 d 4Matic da 272 Cv e grazie all'ampliamento del sistema di post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore SCR sottopavimento aggiuntivo, è certificato secondo la nuova normativa. Il primo motore a benzina disponibile in occasione del lancio è il sei cilindri in linea con omologazione ibrida grazie alla tecnologia a 48 volt da 367 Cv.

Infotainment di ultima generazione

GLE è dotato dell'ultimissima generazione del sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience), che comprende, di serie, due ampi schermi da 12,3 pollici/31,2 cm disposti uno accanto all'altro con effetto widescreen. Gli indicatori della strumentazione e del display multimediale sono facilmente leggibili sui grandi schermi ad alta risoluzione. Il nuovo sistema di assistenza, disponibile a richiesta, consente l'utilizzo intuitivo e naturale di diverse funzioni MBUX e per il comfort, anche grazie al riconoscimento di movimenti.

Più lungo e spazioso

Rispetto al modello precedente, il nuovo GLE un passo più lungo (di 2.995 millimetri, ossia 80 millimetri in più), che va a vantaggio della spaziosità, in particolare per i passeggeri posteriori. Lo spazio per le gambe nella seconda fila di sedili è stato incrementato di 69 mm, arrivando ora a 1.045 millimetri. Con il divano posteriore fisso di serie, dotato di schienale frazionabile nel rapporto 40:20:40, lo spazio libero per la testa nel vano posteriore è di 1.027 millimetri, ossia 35 millimetri in più. E dal momento che il montante A è più verticale di prima, anche la spaziosità e il comfort di salita nella prima fila sono stati ulteriormente migliorati. A richiesta, o con il pacchetto sette posti, è disponibile una seconda fila di sedili con regolazione completamente variabile su sei livelli. Il volume massimo del bagagliaio dietro i sedili posteriori è di 825 litri, mentre con la seconda fila di sedili abbattuta arriva a 2.055 litri.