Nuovo Mercedes-Benz GLA completa la gamma delle compatte della Stella

Il nuovo GLA, il modello d’ingresso della grande famiglia SUV di Mercedes-Benz, fa il suo esordio sul mercato italiano in cinque versioni che offrono di serie gli equipaggiamenti più richiesti nel nostro Paese.

Nuovo GLA compie un passo in avanti sul terreno della sicurezza con i suoi sistemi di assistenza alla guida che aiutano attivamente il conducente. Il pacchetto sistemi di assistenza alla guida è stato ampliato e adesso comprende, per esempio, la funzione assistenza di svolta, la funzione corridoio di emergenza, il sistema di prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli che si avvicinano e l'avvertimento che segnala le persone sulle strisce pedonali. GLA è in grado di reagire quando non lo fa il guidatore. Il sistema di assistenza alla frenata attivo interviene in molte situazioni con una frenata autonoma per scongiurare una collisione o mitigarne la gravità. Fino a circa 60 km/h il sistema frena per evitare anche veicoli fermi o pedoni che stanno attraversando. A seconda della situazione, fino a 50 km/h di velocità può addirittura evitare collisioni. Nuovo GLA arriverà nelle Concessionarie europee nella primavera 2020.

Con i potenti ed efficienti motori a quattro cilindri, i sistemi di assistenza di ultima generazione che aiutano attivamente il guidatore, l'intuitivo sistema di Infotainment MBUX e la gestione comfort dei programmi ENERGIZING, Nuovo GLA possiede tutti i punti di forza dell'attuale generazione di compatte Mercedes-Benz.

“Con l'introduzione del nuovo GLA abbiamo completato il rinnovamento della nostra gamma di compatte”, ha dichiarato Britta Seeger, membro del Consiglio direttivo di Daimler AG e responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars. “La grande richiesta registrata dai nostri SUV ci dimostra che qui abbiamo il modello giusto per tutti i nostri Clienti. Per venire incontro ai loro desideri, la gamma comprende anche GLB e GLA, due fuoristrada che si completano perfettamente: GLB è il rappresentante più funzionale e spazioso della nostra famiglia di compatte, mentre Nuovo GLA si posiziona come SUV sportivo per i Clienti orientati al lifestyle.”

“Il nuovo GLA crea la sinergia perfetta tra bellezza autentica e robustezza offroad”, ha dichiarato Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler Group. “Con questo modello proiettiamo l'agilità del SUV nel futuro di un lusso moderno.”

GLA coniuga le doti migliori dei due segmenti campioni di vendite: compatte e SUV. I SUV sono un pilastro portante della gamma di prodotti firmati Mercedes-Benz e sono ormai il segmento della Casa che registra i maggiori volumi di vendita. Finora nel mondo sono più di sei milioni e mezzo i Clienti che hanno acquistato un SUV della gamma Mercedes-Benz.

Nuovo Mercedes GLA: i cinque allestimenti

EXECUTIVE / BUSINESS: già dalla versione d’ingresso, GLA si presenta con una dotazione di serie estremamente ricca e completa che si distingue per i cerchi in lega da 17 a dieci razze, il roofrailsin alluminio, i fari alogeni con luci diurne a LED, la telecamera posteriore, Eco start/stop, dispositivo di assistenza alla frenata attivo, sistema antisbandamentoattivo, MBUX, HotspotWifi, Radio Digitale, Display guidatore e display centrale da 7", Touchpad, predisposizione car sharing privato e pacchetto vano di carico. Gli interni sono caratterizzati da sedili anteriori regolabili manualmente con rivestimenti in pelle sintetica ARTICO/tessuto e inserti in carbon look chiaro. La versione BUSINESS, aggiunge all’allestimento dell’EXECUTIVE il MirrorPack e smartphone integration.

SPORT: aggiunge agli equipaggiamenti dell’EXECUTIVE i cerchi in lega da 17" ottimizzati a 5 doppie razze verniciati in argento vanadio, i fari LED High performance, la mascherina del radiatore con lamella singola verniciata color argento e inserto cromato e i listelli sulla linea di cintura color cromo argentato. Sedili Comfort Pelle sintetica ARTICO / tessuto con regolazione dell'inclinazione e della profondità del cuscino, bocchette di ventilazione con cornice cromata cielo in tessuto nero e portellone posteriore EASY-PACK.

SPORT PLUS: dona un tocco di sportività in più alla versione SPORT, sottolineata dai cerchi in lega da 18" ottimizzati a 5 doppie razze, la protezione paracolpi anteriore e posteriore cromata lucida, i rivestimenti delle porte in nero zigrinato con inserto decorativo cromato e le Mascherine dei terminali di scarico a vista. Un upgrade anche sul fronte del comfort grazie alla disponibilità di serie del climatizzatore bizona.

PREMIUM: gli elementi distintivi del kit aerodinamico AMG caratterizzano la versione più esclusiva della gamma con cerchi in lega AMG da 19" a 5 doppie razze, vetri oscurati, mascherina del radiatore Matrix con pin cromati e assetto ribassato con sterzo diretto. Un fil rouge che prosegue negli interni con i sedili sportivi, il volante in pelle nappa a tre razze e la pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo.