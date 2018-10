Nuovo motore diesel per Nissan Qashqai: più potenza e meno emissioni

Nissan Qashqai è ora equipaggiato con una rinnovata versione del motore diesel da 1.5 litri che offre 115 CV di potenza, ovvero 5 CV in più rispetto alla generazione precedente. La coppia rimane pari a 260 Nm, ma il motore si arricchisce di un'inedita funzione di overboost, che eroga 5 CV e 25 Nm di coppia in più per un massimo di 15 secondi.

Un'altra novità è il Selective Catalytic Reduction (SCR), che utilizza l'AdBlue per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx). Grazie a questa tecnologia, il motore è pienamente conforme alla nuova normativa antinquinamento Euro 6d-Temp, mantenendo inalterate efficienza e performance.

Il motore è stato modificato per oltre il 90% dei sui componenti, tra cui radiatore olio, filtro olio, volano a doppia massa, pompa del vuoto e pompa di iniezione ad alta pressione. Qashqai è il modello di maggior successo in Europa negli 83 anni di storia di Nissan, con oltre 2,3 milioni di unità vendute dal lancio, avvenuto nel 2007.

L'adozione del nuovo motore 1.5 diesel, più efficiente e performante rientra nella Nissan Intelligent Mobility, la roadmap strategica di Nissan per il futuro della mobilità, che ridefinisce il modo in cui i veicoli sono guidati, alimentati e integrati nella società. Nissan Intelligent Mobility è declinata in tre pilastri: Intelligent Driving (tecnologie per una guida più sicura e piacevole), Intelligent Power (motori piu' efficienti ed elettrificati) e Intelligent Integration (sistemi di connettivita' e integrazione con la societa'). Nissan Qashqai con il nuovo motore 1.5 diesel è già in vendita presso le concessionarie Nissan, con prezzi a partire da 23.340 euro.