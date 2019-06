Peugeot toglie il velo al nuovo 2008: nel 2020 arriva il SUV next-gen

Peugeot toglie il velo a Nuova 2008, il SUV pensato per chi vuole vivere nuove esperienze al volante di un’automobile. Grande compagna di libertà e portabandiera dei valori e della visione del marchio verso un futuro entusiasmante, il nuovo 2008 è l'interpretazione ultra moderna di un'esperienza di guida istintiva e in grado di interpretare al meglio diverse esigenze di mobilità.

SUV autentico e dalle dimensioni ideali, si fa notare per lo stile, particolarmente forte e personale. Pieno di contenuti tecnologici, adotta il Peugeot i-Cockpit 3D di nuovissima generazione unitamente ad equipaggiamenti ed aiuti alla guida che esprimono il massimo livello del know-how della casa del Leone. Multi-energia, dà libertà di scelta fra 3 diversi tipi di alimentazione: benzina, Diesel e 100% elettrica, tutte in grado di esaltare le caratteristiche di questo nuovo SUV del Leone, coniugando prestazioni con grande efficienza.

Esterni dal design scultoreo

Possente e distintivo nello stile, il nuovo SUV Peugeot 2008 ha un design scultoreo ed innovativo. Risponde all’ambizione di scrivere una nuova pagina straordinaria nella storia dei SUV Peugeot e si inserisce appieno nello stile attuale della gamma, rivelando la propria ben definita personalità. Le linee equilibrate e le proporzioni generali sono quelle tipiche di un vero SUV, grazie ad un parabrezza che sovrasta un cofano orizzontale con calandra molto verticale ed una carrozzeria molto tonica e con fiancate molto scolpite. Ben posizionata sulle quattro grandi ruote, il nuovo SUV 2008 è solido e trasmette modernità e qualità.

Elegante e perfettamente in linea col family feeling delle Peugeot più recenti, il frontale è valorizzato da una calandra possente e molto verticale (con scacchiera in tinta carrozzeria sulla versione elettrica), un cofano scolpito da diverse nervature e le luci diurne a LED, nuova firma luminosa della Casa, si staccano dai proiettori, per poi occupare quasi tutta l’altezza dello scudo paraurti anteriore. Le fiancate squadrate e ben scolpite attirano immediatamente lo sguardo grazie alla forma triangolare di alcune nervature, un elemento molto caratterizzante di Nuova 2008. Il risultato è uno stile forte e incisivo, molto personale, uno stile che rappresenta una vera prodezza tecnica per l’imbutitura dei pezzi, quel processo tecnologico attraverso il quale una lamiera viene deformata plasticamente ed assume questa forma scatolare: le fiancate non hanno mai avuto un profilo così deciso! Le linee della fiancata terminano sul portellone posteriore, offrendo un’innegabile coerenza e omogeneità all’intea carrozzeria.

Lo stile è quindi deciso, molto forte, grazie anche alle ruote di grande diametro (690mm) che riempiono perfettamente i passaruota, come un SUV dev’essere. L’altezza da terra, poi, è ragguardevole e conferma la natura di questo nuova generazione di 2008. I cerchi da 18’’ esaltano ancor più questo stile ed adottano un inserto che presenta due vantaggi: una ancora maggiore personalizzazione estetica ed un risparmio di peso non trascurabile: 4 kg complessivamente.Muscoloso, con una linea di cintura della carrozzeria alta, il posteriore è caratterizzato da una fascia nero brillante che raccorda i gruppi ottici posteriori, mentre un doppio terminale di scarico cromato (uno per lato) fa la comparsa sulle motorizzazioni benzina PureTech 130 e 155 e Diesel BlueHDi 130 EAT8.

Interni pregiati e originali

Per ciò che riguarda gli interni Peugeot ha voluto rompere con la monotonia. Nell'abitacolo colori e materiali sono stati oggetto di un’attenzione meticolosa e fondono abilmente materiali pregiati e tinte originali. Le sottili decorazioni della plancia presentano degli inserti Arancione (sul livello Active) o Blu (sul livello Allure). Modernità e freschezza sono protagoniste sulle versioni Allure, con interni TEP e tessuto con cuciture blu. Dinamiche, le versioni GT Line propongono un ambiente più scuro, ravvivato però da elementi color Verde Adamite. Le versioni GT di 2008 ed e-2008, al vertice della gamma, abbinano Alcantara®, pelle ed un tessuto a maglia tecnica. L’Alcantara® è di colore Nero Onice con impunture a vista Adamite sulle versioni GT mentre sulla versione 100% elettrica è proposta in un esclusivo Grigio Greval® con impunture a vista blu e verdi. Gli interni sono estremamente accoglienti e sono completati sulle versioni GT Line e GT da decorazioni luminose (in 8 colori selezionabili dal touch-screen) che vanno a caratterizzare ancor più la plancia ed i pannelli porta.

Abitacolo polivalente e confortevole

Grazie all’adozione della nuova piattaforma modulare CMP, il nuovo 2008 ha una abitabilità incredibile, specie nei posti posteriori e rende il nuovo SUV del Leone un veicolo particolarmente versatile ed accogliente. La lunghezza di 4,30m ed il passo di 2,60m garantiscono anche un adeguato volume nel vano bagagli (434L a norma VDA V210), indipendentemente dalla motorizzazione: tale valore è garantito anche nella versione 100% elettrica. La modularità del vano di carico è poi assicurata anche da un pianale con due posizioni (in base alle versioni) che, con il divano posteriore ripiegato, offre un pavimento pressoché piatto.

Numerosi e in qualche caso inediti, i vani portaoggetti a bordo permettono di riporre tutti gli oggetti di uso quotidiano. Ai tradizionali alloggiamenti nelle porte e al cassetto portaoggetti, si aggiungono un grande vano posizionato sotto il bracciolo anteriore centrale ed un altro davanti alla leva del cambio. Inoltre, un vano trova posto nella parte inferiore della consolle centrale ed accoglie la pratica zona di ricarica a induzione dello smartphone (disponibile a richiesta): lo sportellino di copertura di questo vano, poi, presenta una funzionalità originale che ne permette anche il posizionamento (verticale od orizzontale, a seconda delle dimensioni del device) evitando così antiestetici supporti aftermarket.

I passeggeri trovano posto in un abitacolo davvero molto luminoso, grazie all’eccezionale tetto apribile panoramico (disponibile a richiesta) che offre una grande superficie vetrata, senza però alcun impatto negativo in termini di spazio utile in altezza per gli occupanti dei sedili posteriori.

Sistemi di assistenza alla guida al vertice

Inediti, e persino rari in questo segmento, gli equipaggiamenti e gli aiuti alla guida (ADAS) sono ripresi dai segmenti superiori e si collocano al massimo livello del know-how oggi disponibile. Il livello tecnologico oggi raggiunto è incredibile. Drive Assist apre la strada alla guida parzialmente autonoma (livello 2) ed abbina Lane Positioning Assist, il mantenimento automatico del veicolo in carreggiata che permette di scegliere e di mantenere in automatico la posizione dell’auto all’interno della corsia e Adaptive Cruise Control (con funzione Stop & Go abbinata al cambio automatico EAT8), che permette di regolare la velocità di Nuovo SUV 2008 in funzione dei veicoli che lo precedono. Il Park Assist agisce direttamente sullo sterzo per entrare e uscire dai parcheggi e necessita solo di 60 cm aggiuntivi rispetto alla lunghezza del veicolo. L’Active Safety Brake, la frenata automatica di emergenza di ultima generazione, rileva i pedoni e i ciclisti, di giorno e di notte, da 5 fino a 140 km/h. L’Active Lane Departure Warning, l’avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata con azione diretta sullo sterzo, riporta il veicolo all’interno della propria corsia in caso di distrazione del conducente. Il Driver Attention Alert è in grado di avvisare il guidatore in caso di distrazione alla guida, consigliandogli di fermarsi, se necessario. L’High Beam Assist, la commutazione automatica degli abbaglianti / anabbaglianti, permette di concentrarsi maggiormente sulla strada. L’Extended Traffic Sign Recognition, è il riconoscimento avanzato dei cartelli stradali (STOP, senso vietato) e lo Speed Limit Detection permette la lettura dei cartelli stradali con suggerimento del limite di velocità. L’Active Blind Corner Assist è il sistema di monitoraggio attivo dell’angolo cieco.

Moderno, connesso e tecnologico

Gli smartphone trovano una perfetta integrazione all’interno di nuovo Peugeot 2008. L’integrazione avviene attraverso il touch-screen centrale con funzione MirrorScreen attraverso i protocolli di connessione MirrorLink™, Apple CarPlay™ e Android Auto™. Il massimo oggi disponibile. In aggiunta alla zona di ricarica a induzione, in base alle versioni, sono disponibili fino a 4 prese USB (2 anteriori, di cui una USB-C e 2 posteriori).

La navigazione satellitare è ottimizzata grazie alla 3D Connected Navigation con servizi TomTom® Traffic che permette il monitoraggio in tempo reale del traffico. Il conducente può anche ricevere informazioni sulle zone a rischio e sui punti d’interesse presenti nelle vicinanze e la gestione potrà essere anche attraverso i comandi vocali. Con Nuovo SUV 2008, anche i più esigenti amanti della musica saranno appagati. Sviluppato in collaborazione con FOCAL®, specialista di impianti audio alto di gamma, l’impianto Hi-Fi premium del nuovo Peugeot 2008 è frutto di un lavoro durato più di 3 anni. Quest’impianto che può già equipaggiare le versioni top di gamma dei SUV Peugeot 3008 & 5008 e di Nuova 508 è ora disponibile in opzione anche sul nuovo SUV della Casa del Leone. Oltre a beneficiare di un posizionamento acustico altamente curato per massimizzare la resa acustica nell’abitacolo, i 10 altoparlanti utilizzano tecnologie riservate solitamente agli impianti audio da sala e brevettate direttamente da FOCAL®: 4 tweeter con cupola invertita in alluminio, 4 woofer con tecnologia Polyglass da 165mm, 1 speaker centrale Polyglass e un subwoofer a tripla bobina “Power-Flower™”. Sono abbinati a un amplificatore a 12 vie da 515 W che offre suoni puri, dinamici e ben percepibili.

Alimentazioni diverse per un'ampia scelta

Basato sulla nuovissima ed efficiente piattaforma modulare di ultima generazione CMP (Common Modular Platform), il nuovo Peugeot 2008 è un modello che possiamo definire multi-energia. Offre infatti la libertà di scegliere il tipo di alimentazione ideale per i propri spostamenti: benzina, Diesel o 100% elettrica, senza alcun vincolo stilistico o limitazione in termini di dotazione di bordo. Per una guida personalizzata ed adatta allo stile di guida di ciascun guidatore dispone, in base alle versioni, di un selettore della modalità di guida: ECO, NORMAL e SPORT.

Per poter garantire adeguata trazione anche su fondi sconnessi o a basso coefficiente di attrito, l’Advanced Grip Control®, disponibile in opzione, viene abbinato all’Hill Assist Descent Control (HADC), la funzione di controllo della velocità in discesa che, in presenza di forti pendenze a scarsa aderenza, permette di controllare il veicolo in tutta sicurezza.

L’efficienza complessiva di Nuovo SUV 2008 è stata al centro dello sviluppo dell’intero progetto e, pertanto, tutte le motorizzazioni hanno prese d’aria pilotate, cerchi in lega con flussi d’aria orientati ed il pianale carenato, il tutto per gestire al meglio i flussi d’aria ed avere un coefficiente di penetrazione aerodinamica più basso possibile.

La gamma di Nuovo SUV 2008 prevede 4 livelli di allestimento: Active, Allure, GT Line e GT, tutti disponibili con le motorizzazioni benzina, Diesel e 100% elettrica.

Il piacere entusiasmante della guida “Full Electric”

Viaggiare in elettrico è qualcosa di quasi magico e questo primo SUV PEUGEOT disponibile anche in versione 100% elettrica permette di accedere a un nuovo universo di sensazioni. Con la motorizzazione interamente elettrica, il guidatore può contare su un grande dinamismo in totale silenzio e senza vibrazioni. Questo piacere si accompagna alla libertà di circolare in città anche nelle zone a traffico limitato (in funzione dei regolamenti locali, ovviamente).

Il motore, grazie ad una potenza di 100 kW (136 CV) ed una coppia di 260 Nm immediatamente disponibili, offre un grande piacere di guida in tutte le situazioni, senza alcuna rinuncia rispetto alle motorizzazioni termiche. La batteria di grande capacità (50 kWh) assicura un’autonomia fino a 310 km secondo il nuovo protocollo di omologazione WLTP ed è garantita 8 anni o 160 000 km per il 70% della sua capacità di carica. Utilissima, poi, la visualizzazione dei flussi energetici sullo schermo centrale e sul quadro strumenti del PEUGEOT i-Cockpit® 3D, perché permette di capire velocemente ed in modo intuitivo la modalità di funzionamento della catena di trazione.

Intuitivi e accessibili direttamente dalla leva del cambio, sono disponibili due modalità di recupero dell’energia in fase di frenata: In Drive (posizione D) il recupero è standard, per una guida simile a quella di un veicolo benzina o Diesel e In Brake (posizione B) il recupero energetico è ancor più accentuato e permette una decelerazione controllata direttamente dal pedale dell’acceleratore.

Fin dalla progettazione, Nuova e-2008 è stata pensata per non sacrificare alcunché in termini di abitabilità e di capacità di carico rispetto alle normali versioni con alimentazione tradizionale. Le batterie, infatti, sono distribuite in modo ottimale sotto il pianale e questo ha permesso di mantenere inalterato l’abitacolo ed il vano bagagli rispetto alle versioni termiche, benzina o Diesel che siano.

Nel pieno rispetto del DNA di PEUGEOT, il comportamento dinamico è stato un elemento importante dell’intero progetto. Il nuovo SUV PEUGEOT e-2008 è stato oggetto di attenzioni particolari anche in tale direzione ed offre un feeling con la strada e un piacere di guida analogo a quello delle versioni termiche. L’assetto dell’auto, infatti, beneficia di una messa a punto specifica con una ripartizione ottimale dei pesi.

Quanto alla ricarica, i tempi dipendono dalle potenze delle fonti elettriche disponibili. Ci vogliono da 5 ore e 15min a 8 ore per una ricarica completa da una WallBox (versione trifase 11 kW o monofase 7,4 kW) con relativo cavo di carica da 22 KW (disponibile come accessorio) e 30 minuti per ricaricare la batteria all’80% da un terminale di ricarica pubblica da 100 kW perché il sistema di raffreddamento a liquido di cui è dotato il pacco batterie permette l’utilizzo di caricatori con questa potenza.

Motori termici conformi alla normativa Euro 6

Riguardo le motorizzazioni termiche va detto come esse rispettino la più recente normativa Euro 6 e dispongano dei più recenti progressi tecnologici del marchio Peugeot nel settore. Tutte sono tutte dotate del sistema Stop & Start e di filtro antiparticolato. Per aumentare il piacere e il comfort di guida, alcune motorizzazioni possono essere abbinate al cambio automatico a 8 rapporti (EAT8) di ultima generazione.

Le motorizzazioni benzina PureTech si basano sul motore 3 cilindri di 1.2 litri di cilindrata, disponibile in tre diversi livelli di potenza: PureTech 100 S&S con cambio manuale 6 rapporti, PureTech 130 S&S con cambio manuale 6 rapporti o cambio automatico EAT8 a 8 rapporti e PureTech 155 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti (esclusiva dell’allestimento GT).

In ambito Diesel, l’offerta prevede il motore BlueHDi 4 cilindri di 1.5 litri di cilindrata e con testata a 16 valvole disponibile in due potenze, BlueHDi 100 S&S con cambio manuale 6 rapporti e BlueHDi 130 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti

SUV a vocazione mondiale, il nuovo PEUGEOT 2008 sarà commercializzato in Italia nel corso del primo trimestre 2020. La produzione di Nuovo SUV 2008 avverrà a Vigo (SPAGNA) per le versioni destinate all’Europa e a Wuhan per la Cina.