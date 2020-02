Nuovo Piaggio Medley: pratico e facile ma anche sicuro e divertente

Piaggio Medley è lo scooter che combina l’agilità di un veicolo metropolitano alla dinamicità di un ruota alta e alla comodità e capacità di carico un grande scooter GT: l’anello di congiunzione perfetto per una mobilità a 360° si presenta in una veste completamente rinnovata, mostrandosi ancora più dinamico, performante e tecnologico.

Il nuovo design pone l’accento sulla sportività: il frontale è stato totalmente ridisegnato, così come il manubrio, che accoglie il nuovo proiettore anteriore full LED e un’inedita strumentazione LCD digitale. Sul nuovo Piaggio Medley debutta inoltre l’ultima evoluzione della famiglia di motori Piaggio i-get, nelle cilindrate 125 e 150 cc: entrambi raffreddati a liquido, con distribuzione a 4 valvole e iniezione elettronica, erogano rispettivamente 11 e 12,1 kW, risultando tra i più potenti della categoria.

Piaggio Medley si evolve anche sul fronte della connettività, introducendo per la prima volta questo contenuto nel segmento degli scooter medi a ruota alta: attraverso il sistema Piaggio MIA (proposto di serie sulla versione S) è possibile collegare il proprio smartphone al veicolo via Bluetooth e gestire le telefonate, i comandi vocali e la musica tramite la strumentazione e i comandi al manubrio.

Dotato di serie della funzione “Start & Stop”, che, gestendo lo spegnimento del motore durante le soste, contribuisce al contenimento dei consumi, delle emissioni, e di ABS a due canali, Piaggio Medley vanta quindi un equipaggiamento di solito esclusivo di scooter di classe superiore.

Pratico, dinamico, leggero e con stile

Nuovo Piaggio Medley crea una nuova classe di scooter a ruota alta di Piaggio che unisce i vantaggi di uno scooter agile e leggero con quelli di un ruota alta di dimensioni e prestazioni superiori.

Ispirato alle forme importanti, moderne ed eleganti del fratello maggiore Beverly, il nuovo Piaggio Medley introduce concetti di leggerezza e dinamicità ideali per un uso cittadino del mezzo.

Pur presentando superfici estese, a tutto vantaggio della protezione aerodinamica, lo scudo, ridisegnato e riproporzionato, mantiene una spiccata leggerezza estetica. Al centro spicca il nuovo elemento verticale, ora caratterizzato da una griglia tridimensionale a nido d’ape. Interpretazione in chiave moderna della classica “cravatta”, elemento inconfondibile dei veicoli Piaggio, questa scelta stilistica dona al nuovo Medley un look maggiormente sportivo.

Al centro del manubrio, anch’esso ridisegnato, campeggia un altro elemento distintivo rappresentato dal nuovo proiettore anteriore a LED, che incrementa sensibilmente la visibilità, a tutto vantaggio della sicurezza attiva. A LED sono anche le luci di posizione anteriore e posteriore.

In un perfetto mix di stile e funzionalità, il manubrio accoglie anche la nuovissima strumentazione LCD completamente digitale. Il display, al centro del quale sono ben visibili tachimetro digitale e scala del contagiri, consente di visualizzare odometro totale e parziale, temperatura dell’aria, orologio digitale, indicatori del livello carburante e della temperatura del liquido di raffreddamento, icona pericolo ghiaccio, icona cavalletto laterale abbassato, icona “service”, oltre a una ricca serie di informazioni di viaggio, selezionabili attraverso il pulsante MODE sul blocchetto comandi destro: velocità massima, velocità media, consumo istantaneo, consumo medio, autonomia e stato di carica della batteria. La dotazione di spie tiene invece sotto controllo tutte le funzioni a partire dallo “Start & Stop”, che è disinseribile attraverso un pulsante sul blocchetto elettrico destro, per proseguire con le classiche “check iniezione”, riserva carburante, pressione olio, attivazione ABS e immobilizer.

La ruota anteriore da 16” oltre a donare stabilità, sicurezza e comfort, slancia verticalmente tutta la parte frontale. I cerchi sono in alluminio e vantano un nuovo disegno sportivo a sei razze sdoppiate.

La nuova sella presenta un disegno più filante e una ergonomia ottimizzata per pilota e passeggero, il quale beneficia anche di nuove pedane a scomparsa che risultano più agevoli da estrarre e sono dotate di inserto in gomma che ha la doppia funzione di smorzare le vibrazioni e limitare lo scivolamento del piede. La sella è dotata di apertura elettrica, comandata da un comodo pulsante sul manubrio; una molla di ritegno la mantiene aperta per evitare chiusure accidentali.

Il controscudo è dotato di un vano porta oggetti ampio e facilmente accessibile dalla seduta di guida. Lo stile di quest’ultimo è coordinato con la parte posteriore del manubrio e della sella, ricreando un ambiente simile all’abitacolo di un’automobile, e all’interno del cassetto prevede una presa USB, utile per la ricarica dello smartphone. Nel controscudo è presente anche un comodo gancio portaborse a scomparsa.

Lungo tutto il corpo di Medley l’alternarsi di superfici concave e convesse, guidate da linee decise e arcuate, rende l’immagine del veicolo dinamica e compatta allo stesso tempo. Il posteriore, particolarmente slanciato, mantiene dimensioni contenute nonostante il grande vano di carico sottosella dalla capacità di ben 36 litri, in grado di accogliere due caschi integrali, davvero eccezionale per un ruota alta. Un tale risultato è ottenuto grazie alle forme della coda ben concepite e al riposizionamento del serbatoio del carburante al centro della pedana. Una soluzione che ha incrementato la capacità di carico del vano portacaschi fornendo ulteriori vantaggi quali la possibilità di effettuare il rifornimento senza scendere dalla sella e una migliore guidabilità su strada, per via di una migliore centralizzazione delle masse.

Motori: la famiglia Piaggio i-get si evolve

Forte del più importante centro di ricerca e sviluppo per motori di scooter in Europa, e tra i primi al mondo, Piaggio ha sviluppato in casa tecnologie e competenze uniche che contribuiscono oggi alla realizzazione di motori in linea con le più severe normative a livello mondiale. Sul nuovo Piaggio Medley fa il proprio debutto la più recente evoluzione della famiglia di motori denominata i-get, declinata nelle cilindrate 125 e 150cc, a iniezione elettronica, distribuzione a quattro valvole e raffreddamento a liquido. Motori che si pongono al vertice delle rispettive categorie per prestazioni e rispetto dell’ambiente.

Il nuovo monocilindrico i-get di 125 cc è accreditato di una potenza massima pari a 11 kW a 9.000 giri, mentre il più potente 150 cc esprime 12,1 kW a 8.750 giri. Valori di assoluto riferimento che rendono il nuovo Piaggio Medley tra i più potenti nel segmento degli scooter medi a ruota alta e che, tradotti su strada, testimoniano di propulsori brillanti, espressamente progettati e realizzati per un utilizzo quotidiano in ambienti cittadini e metropolitani. Situazioni di marcia caratterizzate da frequenti “stop and go” che richiedono elasticità, brillantezza nella ripresa e fluidità di marcia. Doti assicurate dagli ottimi valori di coppia (12 Nm a 6500 giri per il 125cc e 15 Nm a 6500 giri per il 150 cc) che consentono a Medley eccellenti qualità di scatto da fermo e ripresa, anche per merito del peso complessivo davvero ridotto.

Tali risultati sono stati ottenuti attraverso un lavoro minuzioso da parte dei tecnici Piaggio su gran parte dei componenti. L’obiettivo principale del progetto è stato ottimizzare il rendimento termodinamico, ridurre gli attriti e abbassare la rumorosità di funzionamento del propulsore, aumentando nel contempo prestazioni e guidabilità generale.

La testata nasce da una fusione completamente nuova ed è caratterizzata da condotti e valvole a sezione maggiorata per aumentare il coefficiente di efflusso e di conseguenza le performance del motore. Il sistema di distribuzione presenta nuovi bilancieri alleggeriti, mentre il profilo dell’asse a camme è stato ridisegnato per ottenere leggi di alzata valvole che contribuiscono a ottimizzare il rendimento di combustione.

L’obiettivo di coniugare l’incremento della potenza massima con il mantenimento dei valori di coppia massima e di elasticità di funzionamento tipici della famiglia di motori i-get è stato raggiunto attraverso molteplici interventi: l’adozione di un nuovo pistone rivisto nella geometria del cielo, un nuovo iniettore, un nuovo corpo farfallato con un diametro maggiorato di 2 mm e una scatola filtro completamente nuova e dotata di uno specifico risuonatore di Helmholtz posto sul condotto di aspirazione.

Anche la marmitta è nuova, sia nell’estetica che nelle dimensioni: il volume in più ha reso possibile una maggiore silenziosità unita a una migliore sonorità e minori perdite di carico, a tutto vantaggio della massima performance del motore. Tutto ciò è abbinato a una trasmissione CVT la cui taratura è stata ottimizzata per sfruttare, in tutte le condizioni di guida, la nuova curva di potenza del motore.

Come la precedente versione, il nuovo Piaggio Medley continua a essere equipaggiato col sistema di Start & Stop brevettato da Piaggio e denominato RISS (Regulator Inverter Start & Stop System). Il sistema, frutto del know-how tecnologico di Piaggio, prevede l’eliminazione del classico motorino di avviamento, sostituito da una macchina elettrica brushless “direct mount”, ovvero installata direttamente sull’albero motore. I vantaggi sono molteplici: massima silenziosità in avviamento, più leggerezza e affidabilità, minori consumi. Il sistema Start & Stop di Piaggio, ora ulteriormente evoluto, provvede a spegnere automaticamente il motore passati da 1 a 5 secondi dall’arresto (a seconda che il motore abbia o meno raggiunto la corretta temperatura di esercizio). È sufficiente una minima rotazione del comando del gas per far ripartire istantaneamente il motore, nel silenzio totale, data l’assenza del classico motorino di avviamento. Nel caso si estragga il cavalletto laterale o entri in funzione il sensore di ribaltamento (“tilt sensor”), la centralina esclude la funzione di Start & Stop.

Le motorizzazioni di Piaggio Medley garantiscono ampi intervalli nei tagliandi di manutenzione. La sostituzione di lubrificanti e filtri si effettua ogni 10.000 km e la regolazione del gioco valvole addirittura ogni 20.000 km.

Del lavoro di ottimizzazione di ogni componente beneficia il dato complessivo di consumo carburante: la percorrenza su ciclo WMTC è pari a 41,5 km/l per il Medley 125 e 41 km/l per il Medley 150.

Telaio e ciclistica

La struttura portante di Piaggio Medley si basa su un telaio del tipo “monoculla bassa” realizzato in tubi di acciaio, con rinforzi tubolari e in lamiera di acciaio, i quali contribuiscono alla sua robustezza generale, mantenendo uno scavalco basso e comodo.

L’avantreno è caratterizzato da una forcella con steli da 33 mm di diametro, mentre al posteriore lavora una coppia di ammortizzatori a doppio effetto e molle elicoidali con precarico regolabile su 5 posizioni. Grazie a questa configurazione e ai grandi cerchi ruota in lega di alluminio (da 16” anteriore e da 14” posteriore), Piaggio Medley garantisce un comfort di marcia e una solidità degne di veicoli di classe superiore - una stabilità a cui contribuisce anche l’adozione di un nuovo pneumatico posteriore più largo (120/70-14”) - mentre il peso contenuto, 136 kg a secco, consente di mantenere agilità e maneggevolezza che sono i punti di forza degli scooter leggeri.

Alla sicurezza attiva ci pensa il potente impianto frenante - che si compone di due unità a disco da 260 e 240 mm con pinze flottanti a doppio pistoncino - dotato di serie di sistema antibloccaggio ABS. Ciascuna ruota è dotata di un sensore e una ruota fonica per il rilevamento giri che misura istantaneamente velocità e decelerazione della stessa rispetto a quella del veicolo. I sensori dialogano con una centralina idraulica a 2 canali che attiva il sistema ABS qualora una delle due ruote deceleri bruscamente rispetto al veicolo, scongiurando il bloccaggio e garantendo stabilità e una frenata efficiente anche su fondi a basso coefficiente d’attrito. Piaggio Medley è inoltre dotato di “tilt sensor”, dispositivo di sicurezza che in caso di caduta disattiva lo Start & Stop spegnendo il motore.

Sempre connessi con Piaggio Mia

Il sistema di connettività PIAGGIO MIA, proposto di serie su Medley S, permette di collegare tramite Bluetooth lo smartphone al sistema elettronico di bordo di Piaggio Medley, offrendo esclusive funzionalità per un’esperienza di guida ancora più appagante e divertente.

PIAGGIO MIA e la nuova App Piaggio sono pensati espressamente per collegare i dispositivi mobili iOS o Android al nuovo Piaggio Medley, sfruttando le potenzialità offerte dalla nuova strumentazione digitale. Un contenuto che rappresenta una novità assoluta nel segmento degli scooter medi a ruota alta, sottolineando ulteriormente l’equipaggiamento tecnologico che può vantare il nuovo Medley.

Una volta collegato il proprio smartphone a Piaggio Medley - associandolo al veicolo tramite la App Piaggio dedicata, scaricabile su App Store o Google Play - sulla strumentazione vengono visualizzate tutte le notifiche relative alle chiamate in entrata e ai messaggi. Il sistema permette di gestire le telefonate attraverso il pulsante MODE sul blocchetto comandi destro e di sfruttare i comandi vocali dello smartphone per effettuare chiamate o riprodurre musica, attivando una playlist. Per godere appieno di tutte queste funzionalità, Piaggio Medley propone come accessorio uno speciale casco Jet dedicato che integra al proprio interno auricolari e interfono bluetooth.

Oltre alle funzioni di gestione chiamate e musica, che sfruttano la strumentazione digitale del veicolo, la piattaforma multimediale PIAGGIO MIA consente di visualizzare sullo smartphone, tramite l’App dedicata, un’ulteriore ed eccezionalmente ricca serie di informazioni sul tragitto fatto e sullo stato di funzionamento del mezzo, oltre a un comodo sistema di salvataggio della posizione allo spegnimento del quadro che agevola il ritrovamento dello scooter nelle aree più caotiche delle città. L’applicazione è anche in grado di indicare i giri motore, la potenza e coppia erogate istantaneamente, il consumo istantaneo e medio, il voltaggio della batteria e una valutazione dello stile di guida. Tutti i dati sono registrati dalla App e possono essere consultati direttamente sullo smartphone tramite statistiche riassuntive per ogni viaggio e intuitive infografiche. L’App permette inoltre di localizzare i centri di assistenza Piaggio e integra un comodo scadenziario configurabile per ricordare gli interventi di manutenzione programmata.

Allestimenti e colori

Il nuovo Piaggio Medley è disponibile in due differenti allestimenti: Medley e Medley S, quest’ultimo caratterizzato da finiture più sportive.

Piaggio Medley

Piaggio Medley predilige colori più classici ed eleganti, quali Bianco Luna e le due tinte metallizzate Nero Abisso e Blu Orione. Tali colorazioni sono abbinate a sella marrone e finiture bronzo opaco (maniglione passeggero, paracolpi, tunnel centrale e cornice strumentazione). I cerchi ruota sono in color grigio argento.

Piaggio Medley S

Piaggio Medley S si distingue innanzitutto per le sportive finiture nero opaco, come i cerchi, i paracolpi, il tunnel centrale e il maniglione passeggero. Una sportività sottolineata anche dalle molle degli ammortizzatori verniciate in rosso, tonalità che compare anche sulle cuciture della sella e su altri particolari come la cornice della “cravatta” sullo scudo. Di serie sono presenti anche il disco freno anteriore e posteriore con profilo a margherita e pinze color oro, e il sistema di connettività Piaggio MIA. Medley S propone di serie anche la funzione bike finder attivabile da remoto. Il bike finder attiva il lampeggio degli indicatori di direzione per individuare facilmente il proprio veicolo nei parcheggi più affollati. Tre le varianti cromatiche, abbinate a sella e interni neri: Bianco Luna, Grigio Materia e Nero Meteora, quest’ultimo opaco.

Vasta gamma di accessori

La linea di accessori per Piaggio Medley nasce all’insegna della tecnologia al servizio della funzionalità. Si tratta di una gamma completa di complementi pensati per Piaggio Medley che ne accrescono comfort e possibilità di utilizzo.

Le linee, i materiali e le rifiniture del parabrezza,realizzato in metacrilato antiurto e antischeggia, conferiscono allo scooter Piaggio la migliore protezione dagli agenti atmosferici, accentuando altresì l’eleganza delle forme. Il più ridotto cupolino (disponibile in due versioni, trasparente e fumè) sottolinea la grinta e il carattere sportivo di Medley.

Grande attenzione è stata posta alla capacità di carico. In abbinamento all’ampio vano sottosella, Piaggio propone il classico bauletto da 32 litri, che può contenere un casco modulare oppure due caschi Piaggio Style, e il bauletto 37 litri che estende al massimo la capacità di carico. Entrambi i bauletti sono naturalmente disponibili in tinta col colore veicolo e possono essere dotati di schienalino per il passeggero.

Per garantire la massima sicurezza è possibile installare il tappetino antiscivolo. Il coprigambe dedicato è il completamento ideale per chi non si fa spaventare dalla stagione fredda. Per chi invece non utilizza lo scooter durante l’inverno è stato previsto un telo copriveicolo impermeabile, dedicato e personalizzato con logo, che prevede aperture specifiche per parabrezza e bauletto opzionali.

La linea accessori non trascura il tema della protezione del veicolo: il sistema antifurto meccanico sella-manubrio previsto per Medley è comodo e semplice da applicare. L’innovativo antifurto elettronico, autoalimentato e caratterizzato dal più contenuto assorbimento energetico sul mercato, aggiunge il deterrente dell’immobilizer e di una potente sirena contro qualsiasi tentativo di manomissione.