Nuova Range Rover Evoque in Italia: tutte le anteprime di tecnologia del settore

La nuova Range Rover Evoque arriva in Italia. Questa volta è anche elettrificata, ibrida plug-in. Per farlo eredita gran parte delle forme della più grande Velar, costruita sulla nuova piattaforma Premium Transverse Architecture (PTA).

Range Rover Evoque: come è

Lunga 4,37m come prima, ora ha il passo più lungo di 2cm che la rende più spaziosa e abitabile all'interno, con un bagagliaio più spazioso di 15 litri, che va da 591 a 1.383 litri. Le linee sono più pulite, a vantaggio di un stile futuristico e tecnologico. La vera novità.

Range Rover Evoque: tecnologie in anteprima nel settore

Sono diversi i dispositivi in anteprima mondiale sulla nuova Evoque, che vuole continuare a distinguersi come ha sempre fatto in passato. Si parte con il Land Rover Touch Pro Duo, cuore digitale dell’abitacolo: unisce due touchscreen HD da 10”, un display da 12,3” dietro il volante e l’Head Up Display a colori, tutto con tecnologia “hidden until lit”, ovvero "nascosto finchè si illumina";

Si aggiunge il ClearSight Ground View: un vero e proprio "cofano trasparente". Fissate delle videocamere sulla griglia anteriore e sugli specchietti, infatti, sul touchscreen centrale è possibile vedere il terreno antistante e sottostante il veicolo con un angolo di campo virtuale di 180°, per un’ottimizzazione della visibilità sui percorsi più impegnativi o sui marciapiedi cittadini particolarmente alti.

Infine, sulla nuova Evoque, anche il nuovo specchio retrovisore intelligente in grado di trasformarsi in uno schermo video ad alta risoluzione. Il guidatore può conservare una totale visibilità posteriore anche in presenza di passeggeri o bagagli voluminosi: il campo visivo aumenta con la videocamera montata sopra il lunotto posteriore. Basta poi un tocco sull’interruttore per tornare allo specchio tradizionale.

Range Rover Evoque: motori e prezzi

Sotto il cofano della nuova Range Rover Evoque è disponibile una gamma di quattro cilindri diesel (Td4 da 150 o 180 cv e la Sd4 da 240 cv) e benzina (2.0 turbo Si4 da 200, 250 o 300 cv). Sono tutte a trazione integrale, tranne la diesel meno potente, col cambio automatico a nove rapporti. Seguirà, tra qualche mese, una motorizzazione ibrida plug-in a tre cilindri. Prezzi a partire da 44.500 euro.