Renault: presentato il nuovo Captur al Salone di Francoforte

In occasione del Salone dell’Auto di Francoforte, Thierry Bolloré, Direttore Generale del Gruppo Renault, e Laurens van den Acker, Direttore del Design Industriale, hanno presentato Nuovo Renault Captur, la nuovissima generazione del best-seller dei SUV urbani che vanta vendite per 1,5 milioni di unità in oltre 90 paesi.

Il B-SUV straniero più venduto in Italia lo scorso anno, si rinnova completamente proponendo sempre maggiore funzionalità, un look ancora più SUV ed una vera e propria rivoluzione tecnologica e qualitativa, tutte doti che lo accompagneranno nel perseguimento dei suoi ambiziosi obiettivi mondiali soprattutto sul mercato cinese.

"Con Nuovo Captur, abbiamo mantenuto il meglio della generazione precedente e ci siamo spinti ancora una volta oltre. Abbiamo rivoluzionato gli interni, trasformato profondamente l’esterno e abbiamo reso questo modello ancora più personalizzabile. Per Renault, la qualità di vita a bordo è una priorità assoluta" ha dichiarato Laurens van den Acker, Direttore del Design Industriale del Gruppo Renault.

Questa seconda generazione, basata sulla nuovissima piattaforma modulare dell’Alleanza, rientra pienamente nella mobilità di domani proponendo il meglio della tecnologia in termini di connettività, con Renault Easy Conncet, i servizi connessi e il nuovissimo sistema multimediale EASY LINK, sempre aggiornato in tempo reale. Nuovo Captur dispone inoltre dei più recenti dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), in particolare con l’Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma di 2° livello). Inoltre il nuovo modello compie un significatio passo verso l'elettrificazione, con la tecnologia ibrida E-Tech Plug-in ricaricabile.

"Dal 2020 Nuovo Captur sarà il primo modello ibrido ricaricabile della sua categoria - ha spiegato Thierry Bolloré, Direttore Generale del Gruppo Renault -. Abbiamo sviluppato un sistema di trasmissione unico, adatto all’ibrido, nonché una tecnologia di gestione energetica tratta direttamente dalla Formula 1. Noi di Renault ci impegniamo per rendere la tecnologia e l’innovazione accessibili ai nostri clienti. Questa è la nostra storia e il nostro futuro.