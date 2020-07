Nuovo Renault Espace: il best seller si rinnova e diventa ancora più premium

Renault Espace, che ha registrato vendite per oltre 1,3 milioni di unità dal 1984, è un veicolo iconico che non ha mai smesso di reinventarsi. La sua quinta generazione è stata reinterpretata e si è imposta come un crossover statutario, dal design incisivo.

Nuovo Espace dispone di nuove tecnologie di assistenza alla guida Easy Drive: abbaglianti adattivi LED Matrix Vision – una prima assoluta nella gamma Renault – per un’illuminazione più efficace e più sicura; Highway and Traffic Jam Companion, guida autonoma di livello 2, per maggiore comfort e tranquillità al volante. Nuovo Espace può contare sull’ecosistema Renault Easy Connect che propone una nuova esperienza di mobilità connessa, con il sistema multimediale Renault Easy Link che viene visualizzato su uno schermo centrale da 9,3” e dispone di un Driver Display digitale da 10,2” sul cruscotto.

Grazie al Sistema Multi-Sense il cliente può adattare Nuovo Espace al proprio stile di guida e con il telaio 4CONTROL a 4 ruote sterzanti abbinato al controllo delle sospensioni, percepirà dinamicità e reattività alla guida. Svelato a novembre 2019 dal mese di luglio 2020, sono aperti gli ordini di Nuovo Renault Espace.

Design ancora più premium

Con il suo stile da crossover, il suo design è diventato uno dei principali motivi di acquisto.

È stata rafforzata la sua personalità consentendo di incrementare la prestanza. Introdotti per la prima volta nella gamma Renault, i fari adattivi LED Matrix Vision offrono a Nuovo Espace uno sguardo più intenso sottolineato dal design C-Shape che costituisce l’identità della gamma Renault.

Anteriormente, Nuovo Espace si evolve con un nuovo paraurti, una nuova griglia della calandra inferiore e una linea di cromatura trasversale che sottolinea l’iconico frontale. Quest’ultimo è ormai diventato la firma che identifica l’alto di gamma Renault. Sul livello INITIALE PARIS, e come in tutti i modelli di questa griffe, la firma INITIALE PARIS è ben visibile sulla calandra. Al posteriore, Nuovo Espace può contare su un paraurti ridisegnato con un nuovo ski di protezione che esalta il suo spirito da crossover e comprende il doppio scarico che assume una forma ovoidale per accentuare la sportività del veicolo. I fari full LED presentano anche una nuova firma luminosa.

Novità assoluta per Nuovo Espace è l’esclusiva tinta Rosso Granato, che si accosta alla ormai nota tinta Nero Ametista (solo per Initiale Paris), con la nuova tinta sono valorizzati maggiormente i volumi e linee, con i riflessi intensi e profondi che sfumano dal nero al rosso. Nuovi cerchi si aggiungono alla gamma di quelli esistenti, tra cui il modello Initiale 20’’ specifico della versione Initiale Paris.

Internamente Nuovo Espace, offre materiali raffinati, sviluppi ergonomici e nuove tecnologie che consentono a conducente e passeggero di viaggiare in un abitacolo di prima classe. Nuovo Espace è dotato su tutta la gamma di un tetto panoramico con una superficie di 2,8 m². A seconda delle versioni, il tetto può essere apribile ed estendersi fino ai posti posteriori. Per tutta la gamma di Nuovo Espace vengono proposte nuove sellerie, con un’ampia scelta di materiali - tessuto, misto, pelle Riviera – e un’inedita armonia di sfumature di nero.

Sul livello Initiale Paris, Nuovo Espace offre la scelta tra due sellerie esclusive in Nappa: Nero Titanio e Grigio Sabbia chiaro, colori ripresi dai rivestimenti dei pannelli interni delle porte. Queste sellerie, che abbinano ai migliori materiali un lavoro di manifattura molto curato, sono impreziosite dalle doppie cuciture che valorizzano la profondità e il design avvolgente dei sedili.

Naturalmente l’identità di Nuovo Espace Initiale Paris risulta evidente grazie ai loghi che si trovano su volante, sedili, battitacco e tappetini. La consolle centrale sospesa di Nuovo ESPACE si evolve per diventare più elegante. Ma anche più pratica, con un nuovo vano portaoggetti chiuso che comprende: porta bicchieri, due prese USB e presa jack a destra della leva del cambio; leva a comando elettrico, e-shifter (priva di cavo meccanico), consente di liberare spazio sotto la consolle e di introdurre un nuovo vano per smartphone con funzione di ricarica a induzione.

Sulla consolle, a portata di mano, si trovano tutti i comandi essenziali: selettore rotativo per accedere al sistema multimediale Renault EASY LINK, pulsanti di scelta rapida per MULTI-SENSE, freno di stazionamento assistito e nuovo pulsante Auto-Hold, la funzione che permette di mantenere il veicolo fermo anche quando il freno di stazionamento non è tirato. Infine, per una maggiore ergonomia, i comandi di ventilazione hanno un display digitale su cui viene visualizzata la temperatura scelta.

Multimedia: Easy Connect

Nuovo Espace è dotato del sistema Renault Easy Connect in cui sono riunite molteplici applicazioni come la App MY Renault, Renault EASY CONNECT comprende alcuni servizi disponibili al di fuori del veicolo, permette di interagire con l’auto da remoto, come la localizzazione del veicolo, la navigazione door-to-door, la chiusura e apertura delle porte, l’accensione dei fari e l’azionamento del clacson. Tutto questo consente di godersi una nuova esperienza di mobilità connessa. Il sistema multimediale Renault Easy Link dispone di una nuovissima interfaccia fluida e personalizzabile, simile a quella degli smartphone. Il display verticale da 9,3”, leggermente orientato verso il conducente, ingrandisce la plancia e conferisce maggiore modernità all’abitacolo. Renault EASY LINK comprende radio, sistema multimediale, telefonia con compatibilità Android Auto ed Apple CarPlay, ma anche navigatore con ricerca di indirizzi su Google, prezzo del carburante ed informazioni sul traffico in tempo reale.

Nella versione Initiale Paris di Nuovo Espace, il display al 100% digitale del cruscotto con schermo da 10,2” offre in particolare la possibilità di effettuare una navigazione 3D immersiva ed è personalizzabile a seconda della modalità Multi-Sense selezionata. Il Driver Display è integrato da un head-up display, che incorpora nel campo visivo diretto del conducente le informazioni essenziali sulla guida per un maggiore comfort e più sicurezza.

Tecnologia illuminante

Prima assoluta nella gamma Renault, Nuovo Espace adotta la tecnologia LED Matrix Vision. Questi fari adattivi smart incrementano la sicurezza con migliori performance a livello di illuminazione rispetto ai fari LED tradizionali e danno maggiore tranquillità con una guida con proiettori che non abbagliano gli altri veicoli grazie al costante adattamento del fascio luminoso a seconda del traffico e degli altri utenti della strada. I fari LED Matrix Vision di Nuovo ESPACE, connessi al sistema MULTI-SENSE, si adattano quando il veicolo è in modalità Sport per offrire la massima visibilità in caso di guida dinamica. Gli abbaglianti si attivano automaticamente con un gioco di transizione noto come “curtain effect” a partire dai 30 km/h in modalità Sport contro i 40 km/h delle altre modalità. I proiettori LED Matrix Vision incrementano anche la sicurezza con migliori performance rispetto ai gruppi ottici LED tradizionali: illuminazione migliorata del 50% e visibilità portata a 220 metri contro i 175 metri precedenti.

Sicurezza da guida autonoma

Nuovo Espace arricchisce i suoi contenuti tecnologici con dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) avanzati di ultima generazione che giungono fino alla guida autonoma di livello 2. L’Highway and Traffic Jam Companion abbina il Cruise Control Adattivo (dotato di Stop & Go) con il dispositivo di assistenza al mantenimento della corsia che funziona persino in curva. Il Cruise Control Adattivo regola la velocità dell’auto da 0 a 160 km/h e mantiene le distanze di sicurezza con i veicoli che precedono. Permette di fermarsi e ripartire automaticamente nel giro di 3 secondi senza intervento del conducente. L’Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma di livello 2) introduce un significativo aumento del comfort di guida, in particolare per i lunghi viaggi in autostrada, esigendo il mantenimento delle mani sul volante e dello sguardo sulla strada.

L’Easy Park Assist consente di effettuare manovre di parcheggio completamente automatiche: il conducente si limita ad innestare la marcia e dare un primo impulso, poi non ha più bisogno di gestire né volante né accelerazioni né frenate. Questa tecnologia funziona per i parcheggi paralleli, perpendicolari e a spina di pesce. Il sistema di rilevamento attivo dei veicoli in arrivo segnala al conducente i veicoli che passano nella sua traiettoria uscendo da un parcheggio. I radar a 180° sono talmente efficienti da rilevare la presenza di veicoli e far partire un allarme sonoro associato all’immagine della telecamera di retromarcia. La frenata di emergenza attiva AEBS ormai è affiancata da un sistema di riconoscimento dei pedoni.

Il dispositivo di allerta di superamento della linea di carreggiata (Lane Departure Warning), che fa vibrare il volante per avvertire il conducente, è completato dal sistema di assistenza al mantenimento della corsia (Lane Keeping Assist), che effettua una correzione della direzione per riportare il veicolo in carreggiata. Il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente riconosce i segni di stanchezza del conducente a partire dai movimenti del volante e gli invia un segnale sonoro e visivo per invitarlo a fare una sosta. Il sensore angolo morto si avvale ora di due radar situati alle estremità posteriori dell’auto. Questa tecnologia, più efficace dei sensori, consente di rilevare con maggiore precisione i veicoli vicini, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Le modalità MULTI-SENSE, di facile accesso tramite il display del sistema multimediale Renault EASY LINK oppure mediante l’apposito pulsante sulla consolle centrale, consentono di modificare il comportamento di Nuovo ESPACE per soddisfare tutti i desideri del conducente, le modalità personalizzabili sono 4: Eco, Comfort, Sport e My Sense, intervengono sulle performance dinamiche del veicolo. Risposta del motore, calibrazione dei passaggi tra i rapporti della trasmissione automatica a doppia frizione (EDC), parametri del sistema 4CONTROL, controllo delle sospensioni, variazione dello sforzo al volante e fari adattivi LED Matrix Vision sono tra le personalizzazioni che offrono le varie modalità. Atmosfera dell’abitacolo, con illuminazione interna, a disposizione 8 colori, le informazioni visualizzate sul Driver Display, il suono del motore, l’intensità e frequenza dei massaggi dispensati dai sedili anteriori. Sempre attivo, il sistema a quattro ruote sterzanti 4CONTROL gestisce automaticamente la doppia direzione di sterzata delle ruote posteriori:

Fino a 50 km/h, le ruote posteriori girano in senso opposto rispetto alle ruote anteriori per ridurre il diametro di sterzata (11,1 metri) in modo da portarlo a un livello da city car versatile e da offrire maggiore agilità. Al di sopra dei 50 km/h, le ruote posteriori girano nello stesso senso delle ruote anteriori per incrementare la tenuta di strada e migliorare la sicurezza.

Il telaio 4CONTROL di è abbinato al controllo delle sospensioni che garantisce stabilità e comfort ottimali in tutte le circostanze. Vi è un adattamento continuo – fino a cento volte al secondo – della risposta delle sospensioni a seconda di svariati parametri: stato del manto stradale, condizioni dinamiche, azioni sullo sterzo, modalità di guida selezionata, ecc. Questo sistema è stato ottimizzato per una migliore efficacia e per una maggiore stabilità della scocca nel superare gli ostacoli.

Comfort da prima classe

Nuovo Espace è un vero e proprio “salotto su ruote”, in grado di coccolare i suoi occupanti dedicando ad ognuno le dovute attenzioni. Disponibile nelle versioni a 5 o 7 posti, Nuovo ESPACE rivendica un comfort da Business Class grazie anche al portellone posteriore motorizzato, che consente ai suoi occupanti di viaggiare nelle migliori condizioni.

I sedili del conducente e dei passeggeri sono massaggianti, riscaldati e ventilati, regolati elettricamente a 10 vie e dotati di poggiatesta relax che garantiscono un miglior sostegno. I sedili anteriori mantengono la forma avvolgente mentre, nella seconda fila, tre sedili singoli sono previsti per accogliere i passeggeri nelle stesse condizioni. Nella terza fila, i sedili pensati per accogliere due passeggeri supplementari sono a scomparsa, richiudibili nel pianale, e consentono di liberare spazio di carico piatto. Il volume di carico può così raggiungere i 2.101 litri.

La modularità One Touch rende ripiegabili i sedili della seconda e terza fila singolarmente o tutti insieme. Questa operazione è facile da compiere, dal posto guida, tramite il sistema Renault EASY LINK, oppure dal vano bagagli.

I finestrini laterali in vetro stratificato offrono invece il miglior livello di comfort acustico.

Partner di Renault da oltre un decennio, BOSE ha perfezionato il suo sistema audio premium per Nuovo ESPACE, con 12 altoparlanti ancora più potenti, offre un suono a 3 vie simile a quello di un impianto stereo domestico alto di gamma. Sono ormai disponibili ben 5 modalità sonore che consentono di adattarsi ai vari tipi di ascolto e al numero dei passeggeri:

Lounge con sonorità neutrali e ben equilibrate

Surround regala un suono avvolgente, degno delle migliori sale cinematografiche

Studio, con un suono nitido e preciso come quello di uno studio di registrazione

Immersion permette di ritrovare suono dinamico e spazialità, degni di una sala da concerto

Driver focalizza tutte le performance sul conducente.

Il portellone posteriore motorizzato di Nuovo Espace, elemento importante per garantire il comfort, si aziona con un semplice movimento del piede sotto al paraurti posteriore oppure con la card Renault per accesso e avviamento senza chiave.

Offerta Italia

Nuovo Espace può contare sulle ultime generazioni di motori benzina e Diesel della gamma Renault conformi alle norme WLTP, che non solo esaltano le performance e il piacere di guida, ma favoriscono anche la riduzione delle emissioni grazie alle ultime tecnologie di cui sono dotati.

Nuovo Espace propone la motorizzazione benzina TCe 225 EDC FAP a partire già dal primo livello (Business) al prezzo di 43.700 euro. È un motore 4 cilindri benzina 1.8 turbo a iniezione diretta, abbinato a una trasmissione automatica a doppia frizione EDC 7 rapporti. Turbocompressore twin-scroll e di sistema di distribuzione a fasatura variabile a 3 posizioni, favorendo performance e piacere di guida. Messo a punto dagli ingegneri di Renault e Renault Sport e utilizzato per l’Alpine A110. (consumi 7,6 - 7,9 ciclo misto l/100 km NEDC BT, CO2 174 - 180 g/Km).

Due sono le motorizzazioni 2.0 Blue dCi alto di gamma, Blue dCi 160 EDC offre un vero comfort nell’utilizzo quotidiano è proposto a partire da 44.600 euro e il Blue dCi 200, con le sue forti accelerazioni e potenti riprese a tutti i regimi, è proposto a partire da 46.600 euro.

Questi due motori Blue dCi sono dotati della tecnologia anti-inquinamento SCR (Selective Catalytic Reduction) con sistema a iniezione AdBlue® per la riduzione delle emissioni di NOx. Possono contare anche su tante innovazioni per ottimizzare la loro efficienza e tenere sotto controllo le emissioni di CO2.

Blue dCi 160 EDC, coppia di 360 Nm disponibile a partire da 1.500 giri/minuto. Versatile, flessibile e dinamico offre vero comfort nell’utilizzo quotidiano. (consumi 5,1- 5,5 ciclo misto l/100 km NEDC BT, CO2 135 - 145 g/Km).

Blue dCi 200 EDC, motore ad alta performance con una coppia di 400 Nm disponibile a partire da 1.750 giri/minuto. Forti accelerazioni e potenti riprese a tutti i regimi. (consumi CO2 5,3 - 5,5 ciclo misto l/100 km NEDC BT, CO2 139 - 145 g/Km).

A partire dal mese di luglio Nuovo Espace è aperto agli ordini e propone tre livelli di equipaggiamento: BUSINESS, EXECUTIVE e INITIALE PARIS; il livello Business è disponibile a partire da 43.700 euro, il livello Executive a partire da 46.800 euro, infine l’alto di gamma Initiale Paris è proposto da 52.500 euro, tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Gallery