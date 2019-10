Nuovo Renault Kadjar: diesel ancora più potente, ora anche con 4x4 e in “Black Edition"

Nuovo Renault Kadjar si colloca tra i riferimenti del segmento dei SUV del segmento C. Con più di 600.000 unità vendute in 50 paesi nel mondo dal 2015, ha conquistato una grande fetta di clienti grazie al design esterno moderno, al design interno confortevole e alle doti dinamiche.

In Italia dal 2015 le vendite sono state oltre 60.000. La nuova generazione del modello può contare sul know-how dell’alleanza Renault Nissan Mitsubishi relativamente alla trasmissione integrale e alle performance 4x4, non trascurando il comfort e la qualità a bordo, con un abitacolo rivisitato per risultare ancora più piacevole nell’uso quotidiano.

Nuovo Diesel 1.7 dCi 150 cv: più potenza nel rispetto dell’ambiente

La prima novità è il Diesel con una nuova potenza: l’1.7 Blue dCi 150 cv, sviluppato al 100% da Renault. Il nuovo motore 1.7 Blue dCi 150 cv, la motorizzazione di spicco di Nuovo Kadjar, presenta la potenza di 110 Kw a 3500 giri al minuto con una coppia di 340 Nm per 1,750 giri e con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi. Dotato di cambio manuale, è proposto con trasmissione 4x4.

Su questo motore sono stati impiegati nuovi materiali e nuove lavorazioni che permettono di ridurre gli attriti e i consumi. La turbina a geometria variabile migliora l'efficienza del turbocompressore e garantisce una risposta più pronta del motore. Gli iniettori a 8 fori a 2500 bar offrono una migliore combustione e riduzione dei consumi (fino a 5,3 l /100 km in ciclo misto NEDC BT) e di emissioni di CO 2 (fino a 139 gr/Km in ciclo misto NEC BT), infine l'Intercooler aria/acqua garantisce un migliore rendimento di combustione.

Le motorizzazioni Diesel di Kadjar sono moderne e dotate di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR), considerato come il più performante tra i sistemi post-trattamento degli ossidi di azoto (NOx). Questa tecnologia riduce le emissioni inquinanti dei motori, senza alcun impatto sulle loro performance. I motori, commercializzati come «Blue dCi», su Nuovo Kadjar guadagnano in termini di potenza e piacevolezza di guida. Grazie all'adozione del sistema SCR per il post-trattamento degli ossidi di azoto, le emissioni di CO 2 partono da 115 gr/Km in ciclo misto NEDC BT per Renault Kadjar Blue dCi 115.

Nuovo Kadjar 4x4 pronto all’avventura

Seconda novità, arriva oggi sull’1.7 dCi 150 cv il 4x4 ed è disponibile su Sport Edition e sul nuovo Black Edition. La trasmissione integrale 4x4 di Nuovo Kadjar può contare sulle riconosciute competenze dell’Alleanza Renault – Nissan - Mitsubishi. Nuovo Renault Kadjar si muove perfettamente a suo agio sulle strade scivolose, per esempio in inverno, per raggiungere le stazioni sciistiche, ma anche sui terreni più soffici.

La trasmissione 4x4 si gestisce tramite il selettore posizionato sulla console centrale, dietro alla leva del cambio. La trasmissione integrale 4x4 di Nuovo Kadjar propone tre modalità di funzionamento a scelta:

2WD : la trazione si applica solo alle ruote anteriori, per ridurre i consumi.

: la trazione si applica solo alle ruote anteriori, per ridurre i consumi. Auto : la suddivisione della coppia tra i due assali è gestita automaticamente dall’elettronica di bordo, tramite l’accoppiatore elettromagnetico posteriore. Fino al 50% della coppia può essere trasferita alle ruote posteriori.

: la suddivisione della coppia tra i due assali è gestita automaticamente dall’elettronica di bordo, tramite l’accoppiatore elettromagnetico posteriore. Fino al 50% della coppia può essere trasferita alle ruote posteriori. Lock: il sistema trasmette sempre il 50% della coppia alle ruote posteriori. Riservata ai percorsi fuori strada, questa modalità è disponibile fino ai 40 km/h.

Sulle versioni 4x2 è disponibile il sistema EXTENDED GRIP, che permette, tramite la gestione elettronica che agisce sul sistema ESP del veicolo, una trazione ottimizzata anche su terreni a bassa aderenza.

Nuovo Kadjar Black Edition si veste di avventura

Ultima novità, viene lanciata la versione Black Edition, l’allestimento che caratterizza l’alto di gamma del SUV compatto, che propone i nuovi cerchi in lega da 19 pollici “Total Black”, ski anteriori/posteriori, e un look distinto grazie alla tinta di serie Nero Etoilé e al cielo dell’abitacolo nero. Su questa versione è inoltre disponibile di serie la nuova selleria Alcantara con cuciture rosse che sottolinea il carattere aggressivo della versione top di gamma.

Le principali caratteristiche della Black Edition sono il design, i sistemi di sicurezza e la tecnologia. La tinta metallizzata Nero Etoilé di serie, Calandra IRON, cerchi in lega da 19’’ diamantati TOTAL BLACK, retrovisori esterni Nero Etoilè, rivestimento interno cielo Nero, Sellerie in Alcantara, Shark Antenna.

I sistemi di sicurezza includono avviso distanza sicurezza, Cruise Control, Easy Park Assist, Sensore angolo morto, Sensori di parcheggio laterali, sistema di frenata di emergenza attiva, Visio System (riconoscimento della segnaletica stradale con allerta superamento limite di velocità), commutazione automatica abbaglianti-anabbaglianti, fendinebbia con funzione cornering, avviso mantenimento carreggiata.

Tra le varie caratteristiche tecnologiche di questa versione troviamo l'Easy access system, Sistema Easy Break, Fari fendinebbia al LED, fari full LED PURE VISION, R-link2 con Radio Bose DAB, sistema multimediale R-LINK2.

Renault e Amazon, insieme per il lancio del nuovo Kadjar 4x4

Per celebrare la versione 4x4 di Nuovo Kadjar, Renault con la collaborazione di Amazon, dà vita ad un’operazione mai fatta prima denominata "The Wild Store".

Gli acquisti online ci semplificano la vita: possiamo farlo comodamente dal divano, senza muoverci da casa. Però Nuovo Renault Kadjar, soprattutto nella versione 4x4, grazie al suo spirito wild, si propone di portare le persone a disconnettersi dal mondo virtuale per tornare a vivere in quello reale.

Per farlo, nasce The Wild Store, un temporary shop raggiungibile solo con un viaggio offroad a bordo proprio di Nuovo Renault Kadjar. All’interno del Wild Store sarà possibile acquistare una smart TV da 49” a un prezzo mai visto, ma per averlo, le persone affronteranno un’avventura offroad emozionante a bordo di Nuovo Renault Kadjar.

Dal 17 ottobre prenderà il via l’operazione, attraverso una campagna di grande impatto su Amazon.it e Renault oltre che sui social. La campagna si aprirà con una fase Teaser dal 17 ottobre che, per un periodo limitato, atterrerà sulla landing page www.amazonwild.renault.it. Qui sarà possibile visualizzare un video che mostra Nuovo Renault Kadjar impegnato in avventurosi percorsi offroad e spiegherà le regole per accedere all’operazione. Su Amazon.it sarà poi possibile, prenotare e vivere l’esperienza di guida offroad, testando tutte le caratteristiche peculiari del SUV e raggiungere così il Wild Store, punto d’arrivo del percorso. Tra la scoperta dell’offerta e l’arrivo al Wild Store, un intero weekend per due persone, interamente all’insegna dell’avventura.