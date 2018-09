Ducati presenta il nuovo Scrambler Icon protagonista della Joyvolution

Lo Scrambler di Ducati si rinnova e diventa più contemporaneo, confortevole e sicuro. Spensieratezza e libertà grazie al nuovo ABS Cornering Bosch che innalza ai massimi livelli la sicurezza attiva in frenata. Spirito libero, positivo e anticonformista, Scrambler ha creato un suo universo, definito Land of Joy, dove condividere valori, esperienze e ideali.

Sin dal suo arrivo sul mercato, Scrambler ha rappresentato un riferimento, una nuova tendenza e una nuova interpretazione del mondo moto, raggiungendo la decima posizione tra le moto over 500 cm3 più vendute del mondo nel 2015, prima volta per la Casa motociclistica di Borgo Panigale. A quattro anni dalla nascita del brand sono più di 55.000 i modelli venduti nel mondo. L'ampiezza del brand è rappresentata anche dai quattro shop monomarca, gli Scrambler Camp di Padova, Borgo Panigale, Barcellona e New York, e dai due ristoranti Scrambler Food Factory aperti a Bologna.

Il primo risultato della Joyvolution è il nuovo Scrambler Icon. L'alluminio delle nuove e più muscolose guance si sposa alla perfezione con l'acciaio del serbatoio a goccia e il vetro del nuovo faro anteriore. La moto è impreziosita da finiture quali il motore verniciato nero, le alette dei cilindri spazzolate e i cerchi ruota con lavorazioni a vista. L'inedito proiettore anteriore dotato di DRL (Daytime Running Light) a LED permette di essere ben riconoscibili nel traffico, anche di giorno, così come i nuovi indicatori di direzione a LED che si spengono automaticamente. I più ergonomici commutatori del manubrio permettono di scorrere più facilmente il menù della strumentazione LCD che ora visualizza anche la marcia inserita e il livello del carburante.

Sullo Scrambler il manubrio largo e alto, la nuova sella piatta e il rinnovato setup delle sospensioni garantiscono una posizione di guida comoda, rilassata e un comfort di marcia eccellente. Il peso contenuto, il baricentro basso e i pneumatici leggermente tassellati, assicurano puro divertimento in ogni situazione di guida, che diventa ancora più spensierata grazie alla sicurezza dell'ABS Cornering Bosch, contenuto inedito ed esclusivo per questa categoria di veicoli. Il nuovo comando frizione idraulico garantisce un azionamento più morbido mentre la leva regolabile, come quella del freno anteriore, permette di adattare secondo le proprie esigenze la distanza dal manubrio della stessa. Lo Scrambler Icon + disponibile nel colore di lancio "Atomic Tangerine" con telaio nero e sella nera con cornice grigia e nel classico "'62 Yellow" con telaio nero e sella nera con cornice grigia.