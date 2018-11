SEAT Tarraco completa l'offensiva di prodotto del brand spagnolo

Con il lancio della nuova ammiraglia del marchio, la Tarraco raggiunge l'apice la più grande offensiva di prodotto Seat. Questo SUV di grandi dimensioni avrà un effetto positivo sui profitti dell'azienda, trattandosi di un modello ad alto margine di contribuzione, ne amplierà la gamma di prodotti e ne aumenterà la competitività consentendo al marchio iberico di coprire l'80% dei segmenti presenti nel mercato europeo. La Seat continua a guardare al futuro con fiducia e ottimismo grazie all'introduzione di nuovi modelli che completano la gamma di prodotti e con il restyling quelli giàc onsolidati sul mercato, offrendo auto in grado di adattarsi a ogni aspetto dello stile di vita dei clienti. Tra gennaio e ottobre di quest'anno, il marchio ha venduto 449.000 vetture in tutto il mondo, con una crescita del 13,7% rispetto allo stesso periodo del 2017 (395.100). Si tratta del miglior risultato nella storia di Seat, superiore al precedente record raggiunto tra gennaio e ottobre dell'anno 2000 (433.600 vetture). In un mercato SUV in continua crescita, la Tarraco - disponibile in prevendita entro la fine del 2018 e in concessionaria dall'inizio dell'anno prossimo - giocherà un ruolo fondamentale per il marchio, rafforzando il brand e promuovendone ulteriormente la crescita in un momento in cui le vendite continuano ad aumentare a passo sostenuto. E con la Tarraco al vertice della famiglia composta da ben tre SUV, le opportunità di una maggiore espansione si delineano ora con maggiore chiarezza.