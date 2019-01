SsangYong Rexton, finalmente a tutto comfort

Correva l’anno 2002 quando SsangYong Rexton faceva il suo ingresso sul mercato. Oggi dopo 3 generazioni e quasi un ventennio di servizio, il SUV made in Corea cambia totalmente: dentro, fuori ma anche sotto il cofano. Ecco come.

Rinnovato nella linea questo maxi SUV è decisamente più moderno con un design che strizza l’occhio al mercato europeo. Squadrato e imponente con i suoi 4,85 metri per 1,96 metri di larghezza, riesce comunque ad essere armonioso ed elegante, un netto taglio con il passato. Un look che sembra voler continuare il corso stilistico inaugurato con la nuova Tivoli insomma.

Ssang Yong Rexton: nuovi interni

Gli interni finalmente sono meno austeri e freddi rispetto il passato, pelle e plastiche ben assemblate vi coccoleranno nel massimo confort grazie anche ad una buona insonorizzazione. Lo spazio è tantissimo e la capacità di carico del bagagliaio arriva fino a 1.977 litri. Immancabile al centro della plancia un grande display touch: è da 9,2 pollici per la gestione delle funzioni infotainment e di navigazione e se ne aggiunge un altro più piccolo da 3,5 pollici a colori alloggiato nella strumentazione davanti al guidatore.

SsangYong Rexton: le nuove tecnologie di bordo

Non mancano all’appello numerosi ausili alla guida come il sistema di frenata automatica d'emergenza, il sensore dell'angolo cieco, l'avviso di superamento di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli. Chiari segnali degli investimenti che SsangYong sta affrontando per migliorare e rendere sempre più sicure le proprie auto

Al volante

Sotto il cofano trova spazio un nuovo motore made in Corea l’unico per il momento in gamma: un 2.2 diesel da 181 cavalli e 420 Nm di coppia già disponibili a 1.600 giri. Un propulsore che risponde molto bene alle sollecitazioni, senza mai alzare troppo la voce se non agli alti regimi. Il cambio è un automatico a sette rapporti di derivazione Mercedes fluido e morbido dotato anche di ridotte per il fuoristrada. E a proposito di offroad, sulla nuova Rexton la trazione integrale viene inserita tramite un apposito manettino posto sulla plancia, mentre in situazioni di marcia normali si viaggia con la sola trazione posteriore. La guida su strada è molto confortevole e ben coadiuvata dal motore che ha un bel “tiro” fin da subito; naturalmente peso e dimensioni influiscono sulle dinamiche: un pò di rollio è inevitabile ma questa Rexton si guida decisamente bene. La posizione di guida molto rialzata regala una sensazione di forza e di poter dominare la strada in totale sicurezza.

Nuova SsangYong Rexton: quanto costa

Una delle pochissime cose rimaste uguale rispetto il passato è il prezzo: un vero asso nella manica per questa vettura; si parte dai 34.750 Euro della versione d'attacco ai quasi 47.000 Euro per il top di gamma, con 1.300 euro in più poi è possibile avere la configurazione a 7 posti.