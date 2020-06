Toyota, il nuovo Hilux ha l'approvazione di Fernando Alonso: "Sembra invincibile"

Durante la preparazione per il rally Dakar 2020 dello scorso anno in Spagna, le leggende del motorsport Fernando Alonso e Marc Coma hanno avuto l'opportunità unica di testare un primo prototipo di pre-produzione del nuovo Toyota Hilux 2020 insieme alla TOYOTA GAZOOO Racing Hilux che ha portato la coppia al traguardo della loro prima esperienza insieme alla Dakar, da molti considerato come uno degli eventi motoristici più difficili al mondo.

L'ultima evoluzione del pick-up preferito al mondo affiancherà la già nota versione 2.4 litri con il nuovo e potente propulsore da 2,8 litrie grazie alla nuova geometria delle sospensioni potrà continuare a mantenere alta la reputazione di leggendaria qualità, durata e affidabilità.

Dopo il test su un'impegnativa prova speciale su ghiaia e terra ideata per le auto da rally, Fernando Alonso ha detto: "L'Hilux è un'icona e sono sempre stato un fan di questa vettura. La prima volta che ho visto il nuovo Hilux ho subito pensato fosse spettacolare. È stato bello testare la nuova vettura in un ambiente difficile, in una tappa di rally, e spingerla al limite. Il nuovo motore da 2,8 litri si comporta molto bene e le nuove sospensioni sono fantastiche. Anche se si spinge l’Hilux al limite, il comfort è ancora presente. Penso che il nuovo Hilux possa essere invincibile".

Il test drive, unico nel suo genere, è stato condotto in collaborazione con il TOYOTA GAZOOO Racing Dakar #rally Teamnello spirito della filosofia di TOYOTA GAZOO Racing di "fare auto sempre migliori", mentre Fernando, due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, detentore del titolo FIA World Endurance Championship con TOYOTA GAZOOO Racing, due volte campione del mondo di Formula 1, e vincitore della 24 Ore di Daytona, e Marc, cinque volte vincitore del Rally Dakar nella classe moto e sei volte Campione del Mondo Cross-Country Rallies FIM, hanno continuato il loro intenso allenamento in vista della Dakar 2020 dove la coppia ha portato a casa un rispettabile 13° posto assoluto con Toyota Hilux al loro primo tentativo insieme.

