Germania: i B-SUV più venduti nel 2018 sono Opel

Il brand numero uno in Germania per la vendita di B-SUV è Opel. Ad aiutare il successo del brand anche i motori già a norma Euro 6d- TEMP (obbligatoria da settembre 2019): un’offerta che oggi arriva a 90 motorizzazioni contando tutta la gamma del marchio.

Il rinnovamento sotto al cofano iniziò già nel 2016, grazie all’introduzione in laboratorio del WLTP (Woldwide harmonise Light vehicles Test Procedure) - test più attendibile rispetto al NEDC perché effettuato su ogni specifico modello (compreso di optional), sotto regolamentazioni più restrittive per garantire maggiore trasparenza -. Fino al 2020 per rispettare i valori decisi dall’UE verranno portati avanti entrambi, poi il NEDC lascerà il posto al WLTP.

I SUV e le nuove motorizzazioni

Grandland X, nato nel 2017, ha conquistato 85.000 clienti all’insegna di eleganza e comfort. Con i nuovi propulsori a listino, ora Grandland X si propone anche con il 1.5 diesel da 130 cv di provenienza PSA equipaggiato con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 ; con il 2.0 diesel 177 cv (automatico); con il 1.2 litri Turbo a iniezione diretta da 130 cv adesso con applicazione del filtro antiparticolato e cambio rinnovato, dal design al peso, al fine di limitare ancora le emissioni e i consumi.

Combinazioni possibili anche sul SUV minore in gamma, Crossland X (1.5 diesel da 102 cv e il 1.2 da 130 con manuale 6 rapporti). Il modello in un anno ha spazzato via il ricordo di Meriva - rimpolpando il marchio di stile urbano – con 125.000 ordini in Europa. Il SUV vanta praticità di una monovolume ma nel contempo tutti i trend tipici del segmento SUV come le linee grintose e il sistema di connettività. Infine, chiude la squadra, Mokka X, che alla luce di 900.000 unità dal lancio del 2012, non perde la sua verve e continua ad offrire il 1.4 turbo da 120 cv rivisto alla luce delle normative e assemblato ora con il manuale a sei rapporti di nuova generazione.

Opel "premiata" per l'anticipo sui tempi

“Il 2017 è stato il miglior anno per Mokka X – commenta Andrea Leandri, Direttore Marketing Opel Italia – se la Gamma X quest’anno in Germania ha il primato, in Italia, dove i B-SUV sono il segmento di punta, già possiamo confermare il +34%, rispetto al 2017”.

L’anticipo sui tempi nel rinnovo delle motorizzazioni, dunque, è stato premiato. Ma anche la democratizzazione del segmento, da sempre una caratteristica per Opel. La prossima sfida di Opel? Grandland X Phev. Arriverà nel 2020 da Eisenach: sarà il primo SUV ibrido Plug-in del marchio. Quindi per tutti.