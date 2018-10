Opel Combo Life tra i sei veicoli finalisti di Autobest 2019

Il nuovo Opel Combo Life è tra i finalisti di "Autobest 2019" per l'Europa. La giuria del prestigioso concorso internazionale lo ha annunciato proprio oggi. La giuria è composta da giornalisti provenienti da 31 paesi europei, i quali provano i nuovi modelli che hanno le caratteristiche necessarie a vincere l'ambito premio. Il vincitore è la "Best Buy Car of Europe 2019 (Miglior acquisto in Europa per il 2019)".

Raggiungendo la finale, questo pratico e flessibile veicolo per il tempo libero ma non solo, è uno dei sei concorrenti rimasti a contendersi il titolo. La giuria di AUTOBEST valuta i candidati sulla base di diverse categorie come flessibilità, design e nuove tecnologie, oltre alla rete di assistenza, alla disponibilità di parti di ricambio e al prezzo. La quinta generazione di Combo si basa su una nuova architettura, offre moltissimo spazio, è estremamente versatile e pratico, è dotato di una o due porte posteriori scorrevoli ed è disponibile a scelta in versione standard (4,4 metri) o XL (4,75 metri) in entrambi i casi con 5 o 7 posti e il tipico e robusto design Opel.

Pieno di carattere, incredibilmente spazioso, è un vero amico non solo per le famiglie. Il nuovo Opel Combo Life offre un abitacolo molto accogliente ed è dotato di tante tecnologie modernissime, difficilmente riscontrabili in questo segmento. Su di esso è possibile montare tre seggiolini per bambini uno accanto all'altro nella seconda fila, e ogni posto è dotato di serie di un attacco Isofix. Se si aggiungono a tutto questo le numerose possibilità di stivaggio, effettivamente infinite, i moderni sistemi di infotainment compatibili con Apple CarPlay e Android Auto, in tipico stile Opel, e una gamma di motorizzazioni benzina e diesel allo stesso tempo brillanti e frugali, con livelli di potenza che vanno da 56 kW/76 CV a 96 kW/130 CV che rispettano già la norma sulle emissioni Euro 6d-TEMP, la combinazione che si ottiene è davvero vincente.