Opel Combo Life, l'alleato ideale per attività quotidiane e tempo libero

Si può finalmente ordinare l’innovativo Opel Combo Life. Offre moltissimo spazio grazie a un’architettura completamente nuova con una configurazione flessibile disponibile a scelta in versione a passo corto (4,4 metri) o XL (4,75 metri), in entrambi i casi con 5 o 7 posti e il tipico e robusto design Opel.

Pieno di carattere, una meraviglia di spaziosità e un vero amico non solo per le famiglie. Il nuovo Opel Combo Life offre un abitacolo molto accogliente ed è dotato di un numero di modernissime tecnologie senza eguali in questo segmento. Anche all’interessante prezzo d’ingresso di €21.400 (prezzo chiavi in mano in Italia), questo veicolo tuttofare monta sistemi di assistenza alla guida come Allerta incidente con rilevamento pedoni e Frenata automatica di emergenza, Sistema di mantenimento della corsia Lane Keep Assist, Assistenza alla partenza in salita, Adattamento intelligente della velocità e limitatore di velocità, Sistema per il rilevamento dei colpi di sonno e Riconoscimento dei limiti di velocità. Caratteristiche come i sedili comfort lato passeggero e guidatore anteriore o i vetri scuri termoassorbenti aumentano il benessere dei passeggeri.

“Il nuovo Opel Combo Life, ora ordinabile, è perfetto per ogni situazione. Un vero eroe di tutti i giorni”, ha dichiarato Peter Küspert, Managing Director Sales e Marketing di Opel Automobile GmbH. “L’ultimo arrivato si distingue per la massima flessibilità, per l’elevato livello di comfort, sistemi modernissimi di assistenza alla guida e di infotainment, oltre a numerose soluzioni intelligenti. Anche in questo caso, con Combo Life, rendiamo le innovazioni più democratiche”.

La gamma di motori benzina e diesel, sobri e brillanti allo stesso tempo (Consumi di carburante: ciclo urbano 6,7-4,5 l/100 km, ciclo extraurbano 5,1-3,8 l/100 km, ciclo misto 5,7-4,1 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 130-108 g/km) garantiscono prestazioni adeguate e sono già a norma delle rigide norme Euro 6d-TEMP sulle emissioni, che entreranno in vigore per tutte le vetture di nuova omologazione nel settembre 2019. Le unità saranno abbinate a moderni cambi manuali a cinque o sei velocità. Inoltre, e per la prima volta nel segmento, sarà disponibile anche un cambio automatico Quickshift a basso attrito e a otto rapporti. Si può ordinare insieme al diesel 1.5 litri top-di-gamma da 96 kW/130 CV che eroga una coppia massima di 300 Nm (consumi: ciclo urbano 4,8-4,6 l/100 km, ciclo extraurbano 4,3-4,1 l/100 km, emissioni di CO 2 nel ciclo misto 4,5-4,3 l/100 km, 118-113 g/km).

Il nuovo Opel Combo Life solleva l’asticella riguardo a sicurezza e comfort. Monta tecnologie e sistemi di assistenza alla guida ben noti nei segmenti delle compatte o dei SUV come, Telecamera posteriore da 180° con visione panoramica, Head up display e il controllo elettronico della trazione IntelliGrip che assicurano una trazione eccellente, stabilità e maneggevolezza indipendentemente dal fatto che Combo Life si trovi nel fango, nella sabbia, su strade bagnate o sulla neve. Uno degli ultimi arrivi nella gamma dei sistemi di assistenza di Opel è il Flank Guard, che aiuta il guidatore nelle curve a bassa velocità. Come se tutto questo non bastasse, il nuovo Opel Combo Life ha anche un aspetto molto piacevole, grazie allo studio delle proporzioni che rendono la vettura robusta e potente.