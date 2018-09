Opel Combo, spazio “lifestyle”

Opel svela la quinta generazione del multispazio compatto Combo disponibile oggi in due versioni, Life per il trasporto passeggeri e Van per un utilizzo commerciale. Questa vettura vanta dotazioni ed equipaggiamenti che una volta era impensabile vedere a bordo di un “furgone”.

Il nuovo Opel Combo, oggi in collaborazione con il Gruppo PSA, è il primo veicolo di questo segmento ad essere stato concepito come auto per il trasporto passeggeri: il punto di partenza non è stato un van commerciale da adattare al trasporto delle persone, bensi l’esatto contrario.

La quinta generazione di questa vettura rientra quindi in uno dei pilastri portanti della strategia P.a.c.e. del Gruppo francese, che prevede per il prossimo anno l'arrivo anche di Vivaro. Perchè dire ciò? Il Gruppo francese rappresenta oggi il 30% del mercato di questo segmento e non punta a mollare.

Il vantaggio per Combo, oggi, è quello di poter usufruire, su entrambe le versioni, di tanta tecnologia e assistenza alla guida con i dispositivi di frenata d’emergenza, il cruise control adattivo, l’head up display, l’allerta angolo cieco e il sistema di controllo della trazione IntelliGrip.

Combo Life è disponibile a richiesta in configurazione a 5 o 7 posti con ben 2.693 litri di bagagliaio e 28 vani portaoggetti, mentre il furgone offre un volume di carico massimo di 4,4 metri cubi con una portata massima di 1.000 kg.