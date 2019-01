Opel Corsa “120th Anniversary”: tecnologia alla portata di tutti

Il 2019 è l'anno in cui Opel festeggia 120 anni di produzione automobilistica e innovazioni alla portata di tutti. La storia del marchio tedesco è stata fino ad ora caratterizzata dalla capacità di portare rapidamente le innovazioni tecnologiche nella produzione di serie.

Tale strategia ha reso la mobilità accessibile a molti clienti e le vetture più sicure, pulite, comode e pratiche. La campagna pubblicitaria lanciata in occasione del 120° anniversario “Opel. Nata in Germania. Dedicata a tutti noi” si riferisce proprio a questa filosofia, applicata alla prima Opel, la Patentmotorwagen “System Lutzmann” del 1899, e a tutti gli altri modelli che si sono susseguiti negli anni, dalla “Doktorwagen” alla “Laubfrosch”, alla P4 e alla Kadett. Oggi questa filosofia viene rappresentata alla perfezione da Opel Corsa.

Opel Corsa, un'auto adatta a tutti

Le varie versioni di Corsa sono adatte per i single, le coppie o le famiglie. Non è quindi un caso che dal 1982 ne siano state prodotte più di 13,5 milioni. “Corsa resta uno dei nostri modelli più importanti in Europa”, ha dichiarato Xavier Duchemin, Managing Director Sales, Aftersales e Marketing. A questa vettura di grande successo spetta quindi un ruolo da protagonista in questo anno speciale. “Opel democratizza la mobilità da ben 120 anni”, ha aggiunto Duchemin. “Nelle nostre automobili mettiamo a disposizione di tutti tecnologie e funzioni di comfort all’avanguardia. Questa è la nostra filosofia e il miglior esempio è proprio la Corsa! Nella gamma concepita in occasione di questo anniversario c’è il giusto modello per ogni cliente, con tante dotazioni a prezzi eccezionali”.

Opel Corsa 120th Anniversary

L’equipaggiamento di serie di questa edizione limitata di Corsa 1.2 con 51 kW/70 CV e cambio manuale 5 rapporti: consumi1, 2: ciclo urbano 7.4-7.3 l/100 km, extra-urbano 5.0-4.9 l/100 km, combinato 5.9-5.8 l/100 km, 134-132 g/km CO2 si posiziona al di sopra dell’allestimento “Advance” e comprende sistemi di assistenza alla guida come l’Assistente al parcheggio e il Cruise Control. Il comfort aumenta grazie ai sedili e al volante riscaldabili e ai tappetini in velour. I modelli “120th Anniversary” montano inoltre cerchi in lega e sfoggiano eleganti elementi cromati, il logo “OPEL” sulle soglie battitacco e la scritta “120th Anniversary”. I prezzi di Opel Corsa “120 Anniversary” partono da 15.500 Euro (prezzo chiavi in mano in Italia).

Corsa punta alla mobilità elettrica

Opel resta ancorata al centro della società. Con la sua gamma, il marchio offre dotazioni che si trovano solitamente su vetture dal costo molto più elevato. Corsa è arrivata alla quinta serie, ed è un tipico esempio di democratizzazione della mobilità. La piccola Opel si dirige verso i 14 milioni di immatricolazioni in Europa, grazie anche all’edizione speciale “120th Anniversary”, offerta a un prezzo molto interessante con un gran numero di tecnologie all’avanguardia e dotazioni di design e di comfort di serie. La prossima generazione di questa vettura pratica elegante e dinamica sarà lanciata tra pochi mesi e avrà anche una versione elettrica. Grazie a Corsa, nel 2019 i 120 anni di produzione automobilistica di Opel, che hanno portato la mobilità a milioni di persone, proseguiranno con un nuovo capitolo, importante e rivoluzionario.